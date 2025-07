Corrientes tiene más de 1.500 viviendas en construcción

Sábado, 5 de julio de 2025

El titular del Invico, Lizardo González, indicó que con el programa Oñondivé se trabaja actualmente con más de 60 municipios y que el 100 % de las obras se realizan con fondos provinciales.

El interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Lizardo González, habló con República de Corrientes sobre cómo vienen trabajando para brindar soluciones habitacionales a las familias de toda la provincia. En ese sentido, remarcó que actualmente hay más de 1.500 viviendas en ejecución.



"Venimos muy bien, estamos en todo el interior y en la capital. Estamos ejecutando el programa Oñondivé y el Casa Propia, y venimos trabajando con mucha infraestructura también la capital de Corrientes", dijo y detalló: "Estamos terminando en Ituzaingó 40 viviendas; en Santo Tomé, arrancando otras 48 viviendas y en Saladas, 30; en La Cruz, estamos terminando 40 viviendas; en Bonpland, 15; y también estamos ejecutando viviendas en San Carlos, así que en todo el interior tenemos obras tanto de programas provinciales como el Casa Propia, que pasó a la órbita de la Provincia, con una fuerte inversión del Gobierno de Corrientes porque hoy el 100% de los fondos que se invierten en vivienda son provinciales, así que estamos con mucho trabajo en lo que va de acá hasta fin de año".



En esa línea, consultado sobre si hay expectativas de que se reactiven fondos del Gobierno nacional, explicó: "Pasa que la Nación, al disolver el Ministerio de Vivienda y después disolver la Secretaría, para lo que es la Nación, evidentemente no tiene como base la construcción" de casas.



"Hoy, prácticamente el 100 % de las iniciativas para lo que es viviendas son de las provincias, con los institutos de viviendas respectivos. Por eso la importancia de la decisión de nuestro gobernador (Gustavo Valdés) de apostar al programa Oñondivé, por ejemplo, con el cual venimos trabajando muy bien con los municipios", agregó González.





No obstante, consideró: "Por supuesto que hay que rever y pensar en el futuro planes de viviendas a través del fondeo de la Nación, que hoy no lo tenemos".



En febrero de este año, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda en el marco del proceso de reestructuración del Estado. Actualmente, existen 17.000 viviendas en todo el país en proceso de construcción que aún no fueron finalizadas y que corresponden al eliminado plan Procrear. El Gobierno nacionalbusca resolver esta situación mediante la subasta de propiedades y la transferencia de proyectos a provincias y municipios.



Éxito del Oñondivé

Por otra parte, el titular del Invico destacó la efectividad del programa Oñondivé, que se articula entre el Gobierno provincial y los municipios.



"Es 100% provincial, gestionado por nuestro gobernador y venimos trabajando muy bien con los intendentes. Ya llevamos más de 800 viviendas entregadas y estamos con más de 700 convenios, así que vamos a andar en más de 1.500 viviendas del programa Oñondivé y lo hacemos con los Municipios", celebró.



González explicó que en ese programa "interactúa el Ministerio de Desarrollo Social, el Invico y los Municipios con la mano de obra".

Indicó que "algunos intendentes ya van por la cuarta etapa de viviendas, en grupos de 10 cada uno, y los que tienen más capacidad lo están haciendo en grupos de 20 viviendas, como el caso de San Cosme, por ejemplo, que lleva muy bien todo lo que es construcción".



"Con este programa, hay más de 60 municipios con lo que trabajamos con convenios y, en lo que va de este año llevamos entregadas más de 400 viviendas con Oñondivé y tenemos más de 260 viviendas en lo que es el programa Demanda Libre y Casa Propia, y tenemos más de 400 viviendas para entregar con Oñondivé en los distintos municipios", agregó.



Por último, González resumió: "Entre todos los programas, tenemos más de 1.500 viviendas en ejecución. Este año vamos a estar terminando más de 1.000 viviendas y las restantes van a seguir en ejecución".