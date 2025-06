Cinco muertos por inundaciones en Rio Grande do Sul tras intensas lluvias Jueves, 26 de junio de 2025 Más de 9.000 personas fueron evacuadas en 155 municipios de Rio Grande do Sul debido a las fuertes lluvias que causaron inundaciones y desbordes en la región.

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en Rio Grande do Sul, Brasil, aumentó a cinco tras el hallazgo de un hombre de 71 años que se ahogó el miércoles pasado. Este incidente tuvo lugar en el municipio de Vera Cruz, donde la víctima fue arrastrada por la crecida del Río Pardo.



Las inundaciones, generadas por intensas lluvias, llevaron a la evacuación de más de 9.000 personas en 155 localidades, en medio de una ola de frío provocada por una masa de aire polar que afecta la región.



Una persona se encuentra actualmente desaparecida desde la semana anterior, después de que el vehículo en el que se trasladaba fuera arrastrado por las aguas en la ciudad de Candelaria.



La región de Rio Grande do Sul es conocida por su vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos, y en los últimos años ha registrado un aumento en la frecuencia e intensidad de estas crisis. En mayo y junio de 2024, la región sufrió la tragedia climática más grave de su historia, con 184 muertos y 23 desaparecidos, además de que el 90 % de su territorio quedó anegado.