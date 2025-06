Los clubes de barrio tendrán que revalidar su inscripción para acceder a los subsidios

Miércoles, 25 de junio de 2025

La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El Ejecutivo busca "sanear el esquema tarifario" de luz y gas.



El Gobierno anunció que implementará un proceso de revalidación de inscripción para que los clubes de barrio puedan acceder a los subsidios de las tarifas de luz y gas.



La medida fue comunicada este miércoles en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El objetivo es "sanear el esquema tarifario" y eliminar "privilegios indebidos" a instituciones que "manifiestan capacidad de pago".



"Durante muchos años los argentinos le pagaron subsidios a clubes de elite que están lejos de ser clubes de barrio. Son algunos que tienen convenios con importantes cadenas de gimnasios, o deportes profesionales", relató Adorni.



El vocero presidencial explicó que aquellas instituciones que accedían a la subvención estatal en las boletas de luz y gas deberán volver a revalidar esos beneficios, aunque advirtió que podrían ser denegados si no cumplen con los requisitos.



"Es importante aclarar que ningún club que necesite el subsidio dejará de recibirlo", señalaron desde el Gobierno.



"Esta medida representa un nuevo paso hacia el saneamiento de un sistema tarifario distorsionado por años de despilfarro con más de 150.000 millones de dólares dilapidados en subsidios mal asignados durante las últimas dos décadas", concluyó el comunicado oficial.



A principios de junio, el Gobierno oficializó la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas para los usuarios que viven en countries y barrios cerrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Entre los barrios que ya no recibirán subsidios figuran zonas muy conocidas y urbanizaciones exclusivas como Puerto Madero, Nordelta, Ayres del Pilar y La Martona. La mayoría están en partidos como Pilar, Tigre, Escobar, Malvinas Argentinas, San Fernando y General Pueyrredón.



Para ello, cada institución deberá validar su permanencia en el beneficio mediante la plataforma TAD (Trámite a Distancia) y completar una declaración jurada.



Luego, el Gobierno aplicará "criterios objetivos de inclusión y exclusión para garantizar que solo reciban el subsidio quienes realmente lo necesitan".