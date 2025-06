Valdés inauguró el Puerto de Ituzaingó "de escala mundial" Miércoles, 25 de junio de 2025 "Hoy es un hito porque dicen que los gobiernos siempre dejan obras. Nosotros dejamos una obra que va a empujar el desarrollo no solo de Ituzaingó, sino de toda la región", expresó al respecto el gobernador Gustavo Valdés.

Este miércoles 25 de junio, el gobernador Gustavo Valdés encabezó la inauguración del Puerto de Ituzaingó, una infraestructura clave que marca un antes y un después en el desarrollo logístico, productivo y comercial de Corrientes. Acompañado por el expresidente Mauricio Macri, el mandatario destacó que se trata de una inversión histórica que posicionará a la provincia como un nuevo nodo estratégico en el corredor del Mercosur.



La ceremonia oficial se realizó desde las 15 horas en el predio portuario, donde Valdés pronunció un extenso discurso con fuertes definiciones políticas y económicas. "Hoy es un hito porque dicen que los gobiernos siempre dejan obras. Nosotros dejamos una obra que va a empujar el desarrollo no solo de Ituzaingó, sino de toda la región", expresó.



El gobernador recordó que el proyecto demandó más de siete años de gestión y resaltó el acompañamiento de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se destrabaron cuestiones clave de tenencia de tierras: "Queríamos hacer un puerto, pero estas eran tierras del ANSES. No hubiésemos podido avanzar si no había una visión política, y la tuvo el presidente Macri en ese momento. Pagamos un millón 800 mil dólares para poder acceder".



Valdés explicó que la nueva terminal portuaria permitirá reducir hasta en mil dólares el costo por contenedor, mejorando la competitividad de las empresas locales. "Esta es una inversión cercana a los 50 millones de dólares, pagada peso por peso por los correntinos, y que va a quedar para siempre", afirmó.



Además, subrayó el potencial de diversificación productiva que traerá la obra: "Tenemos que convertir a este puerto no solo en forestal, sino también en un puerto arrocero. Esta es la primera gran inversión que hacemos mirando al futuro", señaló.



En el tramo final de su discurso, Valdés llamó a la unidad y a mantener el ritmo de inversión en la provincia: "Sé que pronto son las elecciones, pero no bajemos los brazos. Hay que seguir invirtiendo, bajar los impuestos y generar las condiciones para que las empresas creen empleo".



Por su parte, el expresidente Mauricio Macri felicitó a Valdés por concretar el proyecto y destacó el impacto social y económico que tendrá la nueva terminal. "Este puerto es una fábrica de empleo. Toda la región va a tener cientos de productores que podrán llegar a nuevos mercados del mundo con una vía más económica y más sustentable", expresó.