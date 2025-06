Tres municipios percibirán recursos por las regalías de Yacyretá Martes, 24 de junio de 2025 El Gobierno de Corrientes acordó con las municipalidades de Isla Apipé, Ituzaingó y Villa Olivari la transferencia mensual del monto que les corresponda en concepto de regalías de Yacyretá. Todo esto se plasmó en un convenio firmado este martes junto

En cumplimiento de la ley provincial N°6028 sancionada el 10 de noviembre de 2010, el Gobierno de Corrientes acordó con las municipalidades de Isla Apipé, Ituzaingó y Villa Olivari la transferencia mensual del monto que les corresponda en concepto de regalías de Yacyretá. Todo esto se plasmó en un convenio firmado este martes junto a los intendentes Candelaria Vargas y Juan Pablo Valdés, suscripto en la municipalidad de Ituzaingó.



Cabe destacar que por ello dichas localidades recibirán recursos que deberán destinarse a infraestructura, mientras que la provincia continúa recibiendo, de parte del Gobierno de la Nación, compensaciones en el precio de la energía, según un acuerdo logrado con Nación en 2018, aunque desde la Provincia se insiste en la respectiva transferencia de recursos.



"Es por eso que continuaremos con la demanda en la Corte Suprema de Justicia: Corrientes sólo espera obtener la correcta liquidación de las regalías hidroeléctricas previstas en la ley nacional Nº15.336", manifestó Valdés, luego de la firma del Convenio.



El mandatario, al tomar la palabra, dijo que "durante más de 25 años, la Nación generó energía eléctrica desde la represa de Yacyretá y se olvidaron de pagar las regalías que por derecho le corresponden a Corrientes. "Lo que decía la ley, no lo cumplieron", afirmó de manera vehemente el mandatario.



Y continuó explicando que luego de estudiar el caso, "decidimos interponer una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la abierta violación a lo que consideramos que son nuestros derechos. La ley está, pero la Nación no la cumplió durante muchos años y ahora lo hace pero de manera defectuosa".



"Cuando asumí como gobernador teníamos un problema energético enorme ya que Corrientes, en virtud de las regalías no pagadas por Yacyretá, ya que la Provincia no pagaba todo lo que consumía a Cammesa. La provincia recaudaba del usuario y nunca pagaba, lo que nos generó una deuda sideral", puso de manifiesto Valdés, aclarando que "nos hicimos cargo y pagamos todo lo adeudado a Cammesa por el consumo energético de la provincia entera, durante ocho años".



Seguidamente, trajo a colación el acuerdo a que arribó Corrientes durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, acordando con Nación un mecanismo compensación de deudas que posibilitó generar un un primer Convenio para que comiencen a reconocer las regalías de Yacyretá. "Nos iban a compensar lo que consumimos mensualmente todos los correntinos, con un descuento en las facturas de energía eléctrica. Para la provincia era beneficioso, pero no para cada una de las jurisdicciones que por la Ley 6028 que establece la distribución de las regalías a los municipios de Ituzaingó, Isla Apipé y Villa Olivari", aseveró, subrayando que "no percibimos fondo alguno por la represa de Yacyretá, lo que recibimos es un descuento".



Ante eso, el gobernador expresó que "buscamos un mecanismo para hacerlo efectivo y líquido y que se traduzca en recursos hacia esos municipios, suscribiendo convenios de obras a cuenta de esas regalías".



De esa manera, precisó que "contamos con una cuenta recaudadora y todos los meses, a partir de lo que recauda la DPEC generamos que el organismo deposite en ese fondo los recursos líquidos equivalentes a lo que les corresponde por regalías de Yacyretá. Todos los meses se van a empezar a depositar recursos a la Provincia en un 70% que va a permitir hacer obras relacionadas con energía eléctrica, como por ejemplo la obra que va de Loreto hasta San Miguel con posteado de hormigón que demandó una gran inversión y fue la primera que hicimos con fondos de Yacyretá".



Para Valdés, con este acuerdo, "por vez primera vamos a estar reconociendo a estos tres municipios" y detalló lo que le corresponderá mensualmente a cada uno de ellos: 400 millones a Ituzaingó, 118 millones a Isla Apipé y 18 millones a Villa Olivari.



En tanto, Valdés insistió en la necesidad de poder avanzar en la demanda de Corrientes a Nación a través de la Corte Suprema de Justicia, apuntando a dos mecanismos posibles: percibir las regalías en especias por la generación de energía de Yacyretá lo que va a permitir a los municipios negociar y vender a mejor precio la misma, logrando mejores condiciones de ventas y recursos y disponer el 100% de los mismos.



El otro camino, al que apuntó Valdés es a que se depositen los recursos de las regalías en efectivo, que "es la pelea que estamos dando en la Corte Suprema", afirmó, agregando que lo mismo que ocurre con Yacyretá, ocurre con las regalías de Salto Grande.



"Necesitamos que la Nación nos pague lo que nos debe a todos los correntinos. Todos juntos, seguir reclamando lo que nos corresponde, un reclamo institucional, de todos los partidos políticos sin importar quién gobierne", concluyó Valdés.



La Ley 6028 de la provincia de Corrientes, específicamente, trata sobre la distribución de las regalías hidroeléctricas de Yacyretá. El 25% del total de estas regalías se distribuye entre las jurisdicciones afectadas, considerando el impacto territorial, socioeconómico y ambiental, según la Ley N° 6028. La ley fue sancionada en 2010 y justamente hoy se cumplen 15 años desde su sanción.



"Hecho histórico para Ituzaingó"

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, valoró la firma del convenio por las regalías de Yacyretá –en el marco de la ley N° 6028- como un paso fundamental para el desarrollo del municipio. "Es un hecho histórico para el presente y futuro de Ituzaingó", afirmó, agradeciendo al gobernador de la provincia por el reclamo permanente en este sentido, ante Nación.



Asimismo, señaló que el acuerdo permitirá dotar al gobierno local de recursos clave para continuar invirtiendo en obras y servicios esenciales. "Esta acción le va a permitir al municipio poder continuar con recursos para seguir invirtiendo en la infraestructura que necesita Ituzaingó para seguir transformando este municipio", remarcó.



Finalmente, Valdés destacó la concreción del reclamo histórico de los ituzaingueños: "Siempre se habló de las regalías de Yacyretá y con este convenio podemos decir que es una realidad".



"Compensación histórica para Isla Apipé"

El viceintendente de Isla Apipé, Gustavo Figueredo, se refirió a la importancia del convenio firmado por las regalías de Yacyretá, destacando el impacto que tendrá en la comunidad isleña. "Es histórico el reclamo que teníamos respecto a las regalías de Yacyretá. Como isleños, somos los mayores perjudicados, ya que cuando viene una creciente somos avasallados por el agua", expresó.



En este marco, Figueredo subrayó la necesidad de obras estructurales para afrontar las consecuencias de las inundaciones y del accionar de la represa: "La isla necesita mucha infraestructura para paliar todo este desastre. Esto es una compensación, ya que venimos reclamando históricamente por las regalías".



"El daño que Yacyretá ha causado en la Isla es profundo y sostenido en el tiempo, por eso este acuerdo representa un avance en la reparación de una deuda histórica con nuestra comunidad", concluyó.



Pablo Cuenca, del Ente Provincial Regulador Eléctrico

Al tomar la palabra Pablo Cuenca, presidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico, señaló que Ley 6028 no se había podido instrumentar no por decisión de la provincia sino por falencias del gobierno nacional.



Y comentó que en el 2018, gracias a las gestiones del gobernador Gustavo Valdés, se logró acordar un mecanismo con la Nación, que si bien no es lo que "nos corresponde, es un mecanismo superador por la energía producida en nuestro suelo", detallando que el mismo permite recibir mensualmente una compensación que es reconocida a la provincia a través de una nota de crédito y supera prácticamente en una relación de 1 a 3, lo que se venía recibiendo.



"En el año 2010 la provincia sancionó la ley 6028 que reconoce a los municipios de Ituzaingó, Apipé y Villa Olivari un porcentaje de las regalías", especificó Cuenca, resaltando que "estamos en presencia de un momento histórico con la firma de este Convenio, que permitirá a dichos municipios recibir lo que les corresponde por ley".



A su vez, Cuenca puso de relieve que hace dos años, por decisión del gobernador Valdés se realizó el reclamo a Nación ante la ante la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos que le corresponde a Corrientes por las regalías tanto de Yacyretá como de Salto Grande y en ese aspecto se mostró "optimista en cuanto a una resolución favorable, en la que seguramente las próximas gestiones podrá acceder a ese derecho".













SALUD El Consejo Federal de Salud impulsó la promoción de la vacunación

Los referentes de las carteras sanitarias provinciales analizaron los índices de vacunación y trabajaron en un acuerdo para promover las coberturas en todo el país. Representó a Corrientes la directora General de Epidemiología Angelina Bobadilla. Quien te gustaría que sea Gobernador de Corrientes? 1- Ricardo Colombi 2- Martín Tincho Ascua 3- Lisandro Almirón 4- Eduardo Tassano 5- Que sea una MUJER 6- Carlos CAMAU Espínola NIÑO CON FIEBRE Policías rescataron y reanimaron a un bebé

Tres efectivos de la comisaría Décimo Tercera, salvaron ayer la vida de un bebé de dos años que había perdido los signos vitales, tras una descompensación mientras estaba junto a su madre oriunda del barrio Esperanza. Paso de los Libres La creciente superó los 9 metros y se espera un pico para el martes

La creciente del Río Uruguay sigue causando estragos en localidades correntinas. Hasta el momento, seis familias permanecen evacuadas en el Centro de Evacuados dispuesto por dicho Municipio, con el apoyo del Ejército Argentino. ZONA RURAL Rescataron y asistieron a una mujer en San Luis del Palmar

La comuna ayudó a la mujer de avanzada edad que sufrió un corte en la pierna, y no podía movilizarse. Fue derivada hasta el hospital local para su inmediata asistencia. En parelo continúan los operativos tras las inundaciones por la creciente del río