Especialista en trata: "En las primeras 24 horas no hicieron lo correcto" Viernes, 13 de junio de 2025 Kitty Sanders denunció fallas institucionales, en la causa de Loan. Criticó la inacción y la pelea de competencias entre las fuerzas de seguridad: "La Policía provincial y la federal empiezan a pelearse por el caso, dando ventaja para tapar la causa"

Según Sanders, en provincias como Corrientes, donde desapareció Loan, "las primeras 3 o 4 horas son clave porque después de este tiempo, la criatura no está más en el país". Ante eso, criticó la inacción y la pelea de competencias entre las fuerzas de seguridad: "La Policía provincial y la federal empiezan a pelearse por este caso. Obvio que eso le da una ventaja grande para tapar esta causa".



A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña aún no se pudo conocer el paradero del niño y ante varias irregularidades del caso, una especialista en trata de personas, Kitty Sanders, denunció fallas institucionales, culturales y sociales en torno a la causa: "En el caso Loan, las primeras 24 horas no hicieron lo que correspondía", aseguró.



La especialista mencionó que hubo una "falta de reacción inmediata por parte de las autoridades, especialmente en zonas fronterizas, donde el tiempo es crucial para evitar la salida del país de un menor secuestrado".



Según Sanders, en provincias como Corrientes, donde desapareció Loan, "las primeras 3 o 4 horas son clave porque después de este tiempo, la criatura no está más en el país". Ante eso, criticó la inacción y la pelea de competencias entre las fuerzas de seguridad: "La Policía provincial y la federal empiezan a pelearse por este caso. Obvio que eso le da una ventaja grande para tapar esta causa".



En cuanto al contexto que permite que casos de trata se perpetúen, apuntó a un entramado complejo de factores sociales y culturales profundamente arraigados. "En Argentina, el tema de la prostitución está muy naturalizado", afirmó y denunció que muchas veces las propias familias "venden a sus hijos o hijas y no lo ven como un problema.



También, Sanders señaló que hay hipocresía social frente a estas prácticas: "La sociedad no está juzgando tan fuertemente la venta de los niños porque es muy hipócrita".



Por otro lado, criticó la falta de circulación de información real entre la población sobre los destinos posibles de los niños vendidos: "Nadie dice que ese niño puede ser vendido para ser torturado o asesinado. Te dicen que es para adopción ilegal o para una familia rica".



Desde lo institucional, la mujer destacó que si bien existen leyes adecuadas contra la trata de personas, "el problema es que el delito es federal, pero las fuerzas provinciales interrumpen la actuación de las federales", lo que genera una "ensalada" que dificulta la respuesta eficiente.



En materia de prevención, la letrada expresó: "Hay que prender la Alerta Sofía inmediatamente y que actúen las fuerzas federales. No hay que dar posibilidad a las fuerzas provinciales, que obvio que son corruptas en estas zonas".



Por último, instó a la sociedad a no mirar para otro lado: "Hay venta sistemática de niños en zonas rurales y fronterizas. No es un caso aislado y la pobreza no justifica la venta de criaturas".