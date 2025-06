Brasil derrotó 1-0 a Paraguay y se clasificó al Mundial 2026

Miércoles, 11 de junio de 2025

Fue la primera victoria de Carlo Ancelotti como DT de la Canarinha.



Brasil le ganó por 1-0 a Paraguay, con gol de Vinicius Jr., y se clasificó al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue la primera victoria para Carlo Ancelotti, que tuvo su estreno como local en el estadio Neo Química Arena. Pese a la derrota, la Albirroja de Gustavo Alfaro quedó a un paso de sellar su boleto a la cita ecuménica gracias al triunfo de Uruguay sobre Venezuela.



Los primeros minutos fueron altamente favorables para el Scratch. De hecho, Vinicius Jr. estuvo a punto de abrir el marcador luego de un desborde por la derecha de Matheus Cunha, que envió un centro rasante, pero que el jugador del Real Madrid conectó de manera defectuosa abajo del arco.



Con un bloque bajo y compacto, los dirigidos por Gustavo Alfaro se dedicaron a resistir los embates del combinado brasileño, que insinuó con ataques por las bandas, pero que en la primera media hora no pudo lastimar. De todos modos, los guaraníes mostraron los dientes por medio de Miguel Almirón, que efectuó una volea en el área que se fue apenas desviada.



Momentos más tarde, Cunha desperdició una ocasión inmejorable. El atacante llegó por detrás de todos luego de un centro desde la izquierda de Gabriel Martinelli, pero cabeceó hacia el medio del área cuando tenía todo el arco a su merced.



Sobre el final de la primera etapa, Vinicius estampó el 1-0 en el marcador. El atacante del Merengue conectó un centro por abajo de Cunha abajo del arco, una jugada recurrente del equipo de Carletto.



El inicio del complemento continuó con la misma tónica: Brasil sometió al visitante, que se dedicó a defender y se salvó de recibir otro gol por la poca eficacia de los delanteros brasileros.



Pasados los 60 minutos de juego, el elenco paraguayo empezó a mostrar signos de recuperación. Con pelotas paradas y juego directo, la Albirroja logró salir del fondo, aunque no logró llegar con profundidad.



Luego de eso, pese al esfuerzo del combinado visitante, el encuentro no tuvo más emociones y Ancelotti logró su primer triunfo al mando de la Canarinha.