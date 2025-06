La Scaloneta recibe a Colombia con Messi de titular Martes, 10 de junio de 2025 Fuentes oficiales confirmaron que la medida de fuerza no tendrá efecto en la provincia. Qué empresa está operativa.

La Selección Argentina, con su boleto al Mundial 2026 y el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas ya asegurado, se enfrenta a Colombia este martes 10 de junio a las 21 horas en el estadio Más Monumental. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, será arbitrado por el paraguayo Juan Benítez y transmitido por Telefe y TyC Sports.



El equipo de Lionel Scaloni contará con la esperada vuelta de Lionel Messi al once inicial, luego de su suplencia ante Chile. Esta fue la única confirmación de Scaloni en la previa, manteniendo el hermetismo habitual sobre el resto del equipo. Se espera el regreso de jugadores clave como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes, quienes estuvieron ausentes en el último partido por acumulación de tarjetas amarillas. Las principales incógnitas giran en torno al lateral izquierdo, con Valentín Barco y Facundo Medina como opciones, y el cuarto volante, puesto disputado entre Giuliano Simeone y Thiago Almada, ambos con buen rendimiento en el encuentro anterior.



Por su parte, la selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, llega al Monumental con una racha de cinco partidos sin victorias y un historial reciente poco favorable, con solo dos triunfos en nueve encuentros desde la final de la Copa América ante Argentina. Con 21 unidades, Colombia se ubica en el sexto puesto de la tabla, la última posición que otorga pasaje directo al Mundial. La presión es alta, ya que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de clasificación directa, con Venezuela a solo tres puntos de distancia.



Probables formaciones:



Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada o Giuliano Simeone, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Cristian Borja; Kevin Castaño, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.



El partido podrá seguirse en vivo a través de las aplicaciones de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.