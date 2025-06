Al inaugurar la Comisaría de Santa Rosa, Valdés instó a seguir fortaleciendo el sistema de seguridad

Sábado, 7 de junio de 2025

En el marco del intenso trabajo que lleva adelante el Gobierno provincial para fortalecer el sistema de seguridad de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este viernes el nuevo edificio de la Comisaría 1° de Santa Rosa.

Por otra parte, sostuvo que "no existe posibilidad de tener seguridad si no contamos con la comunidad organizada", por eso, llamó a una "cohesión entre la Policía, las fuerzas civiles y la Justicia".



El gobernador Gustavo Valdés se hizo presente en la localidad de Santa Rosa cerca de las 18 y 30 para dejar habilitada las nuevas instalaciones de la Comisaría Primera de Santa Rosa, construidas por la Provincia a través del INVICO. Además, entregó una camioneta Ford Ranger equipada para la comisaría.



Al tomar la palabra, el gobernador Gustavo Valdés resaltó que en esta Comisaría propuso que se realizará de forma "moderna", y asimismo aseguró que "el esfuerzo del Gobierno tiene que ver con esto, de cómo mejoramos el sistema de seguridad en general".



Por otra parte, el mandatario resaltó que "invertimos mucho, siendo una comisaría de 314 metros, que a moneda de hoy vale de 600 millones de pesos, aproximadamente, más los móviles y equipamientos que entregamos, con formación y educación", y agregó "que no existe seguridad si no tenemos a la comunidad organizada, y por ello necesitamos que los vecinos informen".



"La otra pata del sistema es el Poder Judicial, que tenemos que trabajar permanentemente con ellos, porque tenemos que tener tutela jurídica e inmediata", sostuvo el Gobernador, y añadió que "por eso, nos animamos a cambiar el Código Procesal de la Provincia de Corrientes, y lo hicimos, pusimos fiscales que necesitamos que responda con nuestros comisarios, y que sea inmediato, que obtengamos rápido la orden de allanamiento"; y para cerrar indicó que "hoy tenemos que tener coacción entre las fuerzas civiles, la comisaría, los efectivos judiciales, y la Justicia, que es la que realiza las investigaciones".



Intendente de Santa Rosa



El intendente de la localidad de Santa Rosa, Pedro Maidana al dirigirse a los presentes expresó su alegría al decir: "Para nosotros, hoy es un día histórico, contamos con una comisaría que realmente es todo un orgullo" y luego destacó que "esta comisaría no es solamente para prevenir delito sino también para atender mejor al ciudadano común, que a veces recurre a la Comisaría por diversos motivos, pero hoy como dije Santa Rosa orgullosa de esto, así que señor Gobernador muchísimas gracias".



Alfredo Vallejos



Al tomar la palabra, el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos indicó que "la inauguración de una nueva comisaría en esta oportunidad en la localidad de Santa Rosa, eso lo que viene es a afirmar el fuerte compromiso de la gestión con la seguridad de los correntinos" y a la vez remarcó que "inversiones de este tipo se vienen replicando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, venimos inaugurando hace meses y en los últimos años también este tipo de comisarías en distintas localidades de la provincia".



"Si bien ésta, es una comisaría de características especiales la primera en su tipo, cuando hablamos de infraestructura no es el único orden en el que se invierte, a eso hay que sumarle otra clase de inversiones que también se dan en seguridad y que están todas orientadas a robustecer todo el sistema de seguridad pública" argumentó y agregó en referencia a esto que "a eso hay que sumarle a lo que se invierte en la formación y en la capacitación permanente y en el equipamiento que necesitan nuestros efectivos, todas cuestiones que están orientadas para trabajar para la seguridad de todos los correntinos".



Jefe de la Policía



Por su parte, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón, que la inauguración es "trascendental, y es un edificio moderno, equipado con mobiliario de primera línea, equipo de comunicación de avanzada", y agregó que "el lugar tiene ambientes amplios y cómodos para la atención al público, y contamos con espacios para los presos que respetan todos los estándares de los derechos humanos".



Acto



Seguidamente del ingreso del Gobernador, que estuvo acompañado de autoridades provinciales y municipales; el jefe de Tropas, oficial Auxiliar Roberto Alegre, presentó a la Formación Especial 6 de junio al gobernador Valdés quien seguidamente junto con el Intendente municipal, el ministro de Seguridad y el Jefe de la Policía de Corrientes saludaron a la Tropa.



Luego, se ejecutó el Himno Nacional que estuvo interpretado por la Banda de Música de la Policía. Por otra parte, el capellán de la institución, presbítero Guillermo Danuzzo, bendijo la nueva obra.



Al finalizar los discursos, se procedió al descubrimiento de placa, corte de cintas y recorrido por las nuevas instalaciones por parte de las autoridades.



Detalles de la obra



Esta nueva obra que fue ajustada por el Gobierno provincial, a través del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), se suma a la infraestructura edilicia provincial que tiene como objetivo principal garantizar las condiciones de trabajo del personal policial, en pos de la seguridad de todos los ciudadanos en todo el ámbito provincial y en especial este amplio sector de la localidad de Santa Rosa, brindando más y mejor atención a los ciudadanos.



La obra consistió en la construcción del edificio completamente nuevo, equipado y acondicionado, tanto en su interior como en el exterior, y la provisión de la totalidad de los equipamientos y accesorios por parte del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes. Además, se hizo entrega de una camioneta cero kilómetro, marca Ford Ranger totalmente equipada.



Presencias



En este acto inaugural, acompañaron al Gobernador Valdés, el vicegobernador de la Provincia, Pedro Braillard Poccard; el intendente de Santa Rosa, Pedro Maidana; el vicepresidente Primero del Senado, Henry Fick; el ministro de Seguridad de Corrientes, Alfredo Vallejos; ministros provinciales; legisladores nacionales y provinciales; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; intendentes municipales del interior provincial; autoridades y representantes del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes con asiento en la localidad de Santa Rosa; el subjefe de la Policía de la Provincia de Corrientes; el director General de Coordinación Interior; el director de la Unidad Regional 7 Saladas; directores; jefes de departamento; dimisiones; unidades especiales; jefes de comisarías jurisdiccionales; personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes; el jefe del Servicio Penitenciario; el capellán de la Policía de Corrientes; Banda de música de la Policía de la Provincia de Corrientes; medios de prensa, y demás autoridades.