Hospital correntino adquirió un equipo de alta complejidad sólo hay siete en el país

Miércoles, 4 de junio de 2025



El Servicio de Angiografía Digital y Terapéutica Endovascular comenzó su trabajo y ya lleva más de 240 procedimientos. Cuentan con un equipo de alta complejidad que permite hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares.



Está en marcha el Servicio de Angiografía del hospital Escuela "Gral. José F. de San Martín" que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo. El mismo, cuenta con un equipo que, en toda la provincia, sólo se encuentra en este nosocomio. En el NEA, hay otro en Formosa y en el país, hay un total de siete.



Es un equipo de alta complejidad que permite hacer diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares, ya sea del sistema arterial periférico o del sistema venoso. También pueden tratar pacientes con trauma y con procesos hemorrágicos de cualquier parte de la economía humana. En este hospital se recibe un amplio espectro de patologías de emergencia.



"Este es un Servicio de Angiografía Digital General y de Terapéutica Endovascular (se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades vasculares a través de técnicas endovasculares por cateterismo). Es un servicio nuevo del hospital que se fue desarrollando en tres etapas: 1) Formación del personal; 2) Organización del cuerpo médico y 3) Dar prestaciones relacionadas con lo vascular (cardio y neurovasculares, entre otros)", dijo el jefe del servicio, José Oscar Gómez Moreno.



Cabe indicar que es especialista en medicina interna, cardioangiologo universitario, especialista en hemodinámica y angiografía general. Especialista en terapéutica transcateterismo.



A su vez, recordó que este hospital es de recepción de pacientes ingresados por trauma y neuroemergencia. Este sistema, es muy preciso a la hora de diagnosticar y tratar lo vascular y arteriovenoso de todo el cuerpo. Dentro de las prestaciones que brinda el servicio, es la reparación de daños vasculares con prótesis realizadas por este equipo.



"Es un equipamiento único en la provincia y tenemos el orgullo de tener en el Escuela. Tuvo un comienzo impensado, más de 240 pacientes fueron estudiados y tratados, con distintos niveles de complejidad", sostuvo.



La intervención de esta área, se realiza además en caso de "trauma o enfermedades neurológicas de alta prevalencia y mortalidad, como aneurisma cerebral o accidentes de tránsito con politraumatismo".



"Nos desarrollamos como centro de referencia a futuro para ésta área. Estoy convencido de que tenemos el mejor equipo de neurocirugía de toda la región. El hospital tiene los mejores profesionales de la provincia y, más allá también. Lo digo con mucho criterio ya que trabajo en otras provincias", indicó.



El doctor, también comentó que trabajarán con otras instituciones, recepcionando pacientes de la ciudad de Corrientes y de toda la provincia.



"Estos equipos son una inversión gigantesca al servicio de la gente que no tiene obra social o para los que tienen obra social y en los privados no cuentan con esta tecnología", precisó y remarcó "nuestras funciones son complementarias a Tomografía y Resonancia".



La salud pública

En referencia al lugar que hoy ocupa en el hospital y su profesión, comentó que trabajó en Estados Unidos, Francia, Portugal y Dinamarca, entre otros.



"Nuestro maestro René Favaloro decía: Vení a Argentina, que te necesitan. Además, tengo el virus de ser correntino. Tenemos un amor muy grande por esta patria chica. Nuestro equipo no necesitamos reconocimiento, es un trabajo que debemos hacer. Lo mismo el doctor Paolo Gromenida –cirujano cardiovascular integrante del equipo- que es de Mocoreta y también elige estar en este hospital. Estuve mucho tiempo afuera y decidí, en esta etapa de mi vida, formar gente. Hay cosas que se hacen en este hospital que son fantásticas. No necesitamos propaganda", expresó.



A esto, agregó: "Recuerdo un caso que en el privado no creo que se vea. Un chico cae de la carreta y ésta le pasa por su abdomen. El paciente entra en shock por hemorragia interna. Fue intervenido con muchas cirugías, no paraba el sangrado, y utilizando nuestro servicio se llegó a ver la arteria que producía el sangrado y se la tapo. En una hora estaba estable".



"Me quedó grabado esto. Una persona de la zona rural se pudo atender acá con un equipo de alta complejidad", dijo.



Cabe recordar que para la instalación del equipo realizaron la demolición de un sector y construcción a nuevo con tres salas: de máquina, de estudio y de comando íntegramente forrada en vinilo sanitario. Se realizó refrigeración central, plomado íntegro, acceso directo a los quirófanos, ingreso para pacientes ambulatorios y tendido de red eléctrica.



También forman parte del equipo, el doctor Fabrizio Wirz; los técnicos radiólogos: Victoria Burgos, Karina Kramarz, Sergio Antoniol y la enfermera, Natalia Ferrari.



Por otra parte, adelantó que el jueves por primera vez en el hospital se hará una embolización con filamentos de platino y stent en una señora que tuvo sangrado cerebral, secundario a un aneurisma cerebral. Prácticas que son cubiertas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.