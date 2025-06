Colapinto se enfoca en Canadá tras difícil GP de España

Martes, 3 de junio de 2025

El equipo del argentino buscará optimizar su rendimiento y corregir los aspectos que complicaron su actuación en Montmeló. Apuntará con todo al Gran Premio de Canadá.



Franco Colapinto regresó rápidamente a la base de Alpine en Enstone junto a su equipo, a fin de realizar un análisis exhaustivo sobre el rendimiento en el Gran Premio de España. La decisión de no tomarse un descanso y de concentrarse en el análisis inmediato de lo ocurrido en Montmeló fue reportada hoy por el periodista español Jorge Peiró.



El piloto argentino manifestó su frustración tras la competencia, en la que experimentó dificultades para avanzar en la clasificación. En declaraciones posteriores a la carrera, explicó: "No entiendo bien lo que pasó. No fue lo que esperábamos. Fue una carrera difícil, con mucha degradación de neumáticos", indicó.



Sobre la carrera en general, destacó que, en algunas etapas, logró acercarse a Pierre Gasly, pero rápidamente perdió rendimiento, lo que dificultó su progresión. "Fue una carrera larga y complicada. Debemos trabajar mucho para identificar la causa de los problemas y encontrar soluciones antes del próximo Gran Premio en Canadá", añadió.



Alpine, por su parte, también utilizó sus redes sociales para resaltar la trascendencia de los próximos retos. En las últimas horas, publicó un mensaje que remarca la mirada en el Gran Premio de Canadá, a celebrarse dentro de dos semanas en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.



En los próximos días, el piloto de Pilar se concentrará en la preparación para dicho evento, con un intenso trabajo en el simulador, dado que no tiene experiencia previa en el circuito canadiense. Este es el único trazado de los cinco confirmados en los cuales Colapinto no compitió, aunque sí lo hizo en otras categorías.