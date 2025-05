Lionel Scaloni eligió entre Maradona y Messi y explicó sus motivos

Martes, 13 de mayo de 2025

El técnico campeón del mundo habló sobre las dos grandes leyendas del fútbol argentino y marcó sus diferencias, destacando el liderazgo y la competitividad del actual capitán de la Selección.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a dos íconos del fútbol nacional: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Consultado sobre cuál de los dos elegiría, fue contundente: "Me quedo con Leo", afirmó.



En una entrevista con medios españoles, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 explicó los motivos detrás de su elección. Aunque elogió la carrera del "Pelusa", se inclinó por el rosarino, con quien compartió proceso y consagración.



"Voy con Leo porque lo veo y sé lo que es. Ahora, es inútil compararlos, porque hay que disfrutarlos. Sí estoy convencido de que cualquiera de los dos podría haber jugado en los años 70, 80, 90 y ahora, porque el que es bueno es bueno", sostuvo Scaloni, oriundo de Pujato.



Diferencias de personalidad y liderazgo



El entrenador también comparó las formas de liderazgo de ambos astros. Si bien reconoció que tienen estilos distintos, aseguró que los dos fueron determinantes para sus equipos en distintos momentos de la historia.



"No todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios y de personalidad, son diferentes, pero son los dos líderes a su manera. Leo lo demuestra de otra forma. En la Copa América 2021, contra Colombia, cuando tenía el problema muscular, (Messi) entró al vestuario, el fisio lo masajeó y salió a jugar al partido como si no tuviera nada", recordó.



Scaloni destacó además el compromiso del capitán argentino, incluso en momentos físicos adversos, y lo consideró un ejemplo de fortaleza para el grupo.



El liderazgo desde la acción y la actitud competitiva



Sobre su experiencia como entrenador de Messi, Scaloni valoró la facilidad que implica dirigir a una figura de su talla, sobre todo por su mentalidad competitiva y su forma de entrenar y convivir con el grupo.



"Con los ganadores es fácil. Cuando vos tenés jugadores que tienen la competencia desde los cinco años y lo único que saben es intentar ganar, es fácil. Lo lleva en su ADN. No le gusta perder ni en los entrenamientos y es eso fundamental. Cuando le das una indicación, siempre tiene las cosas claras. La idea es tratarlo como uno más, sabiendo que no es uno más. Tenés el as en la manga", expresó el DT.



También se refirió a una polémica frecuente en torno a Messi: la supuesta influencia en la formación del equipo durante torneos anteriores, especialmente en el Mundial de Rusia 2018 bajo el mando de Jorge Sampaoli.



Desmintió que Messi arme el equipo



Scaloni fue claro al negar que el capitán de la Selección se involucre en decisiones tácticas o en la elección de titulares. "Nunca se ha metido en temas de las formaciones. Es evidente que él necesita jugadores que jueguen igual de bien que él. Por suerte, tenemos esos jugadores para que el equipo se fortalezca", concluyó.



Así, el técnico albiceleste dejó en claro su visión sobre Messi: un líder silencioso, competitivo al extremo, que marca diferencias dentro y fuera de la cancha sin necesidad de gestos grandilocuentes.