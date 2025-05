Fechas y horarios de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025

Martes, 13 de mayo de 2025



La instancia empezará el domingo con el partido entre Rosario Central y Huracán.



La organización de la Liga Profesional de Fútbol confirmó la fecha y horarios de los cuatro partidos de cuartos de final del Torneo Apertura que iniciarán este domingo.



El domingo a las 19 horas, Rosario Central recibirá a Huracán en el estadio Gigante de Arroyito en lo que será la apertura de los cuartos de final de este certamen.



El plato fuerte de esta instancia tendrá lugar a las 21.30 horas del lunes en el estadio La Bombonera donde Boca Juniors recibirá a Independiente. En el primer turno del mismo día, a las 19, Argentinos Juniors enfrentará a San Lorenzo en el estadio Diego Armando Maradona.



El último partido de estos cuartos de final será el martes a las 20.30 horas en el estadio Monumental donde River Plate recibirá a Platense.



Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional





Domingo



Rosario Central vs Huracán - 19 horas.





Lunes



Argentinos Juniors vs San Lorenzo - 19 horas.

Boca Juniors vs Independiente - 21.30 horas.





Martes



River Plate vs Platense - 20.30 horas.