Un equipo argentino quiere a Chiquito Romero Martes, 13 de mayo de 2025

El arquero no tiene lugar en el Xeneize tras la llegada de Agustín Marchesin y la confianza a Leandro Brey. Su contrato finaliza en diciembre de 2025, pero podría rescindir cuando termine la temporada.

El futuro de Chiquito Romero en Boca es una incógnita, por eso que ya empezó a recibir algunos sondeos. Vélez aparece como uno de los equipos interesados en contratar al exarquero de la Selección argentina, que parece no tener lugar en el Xeneize.



Desde la dirigencia del club de Liniers ya se contactaron con el entorno de Romero para saber de su situación y si le gustaría llegar al equipo bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto.



La situación del actual arquero de Boca es compleja. Después de insultar a un hincha tras un partido, fue suspendido por el club y perdió la titularidad. Luego, con la llegada Agustín Marchesin y la confianza de la dirigencia a Leandro Brey, su continuidad quedó complicada.



Romero tiene contrato hasta diciembre de 2025, pero podría rescindir cuando termine la temporada. También debe evaluar si quiere seguir en el fútbol profesional dado que son recurrentes sus lesiones, principalmente en la rodilla.





Esteban Andrada también aparece en los planes de Vélez

En caso de que lo de Romero no prosprere, Vélez también apuntó al arquero Esteban Andrada para reforzar el puesto. El jugador podría reencontrarse con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, un cuerpo técnico familiar, al que ya conoce de su paso por Boca.



En la actualidad, el exfutbolista de Lanús se encuentra en Monterrey de México, donde juega de titular en la mayoría de los encuentros locales e internacionales.



En caso de querer contratarlo, Vélez deberá tener en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, el arquero forma parte de los pilares fundamentales del plantel y la otra es que competirá en el Mundial de Clubes FIFA, una vidriera importante para mostrar un sólido nivel deportivo.



En cuanto a la situación contractctual, Andrada terminará su vínculo profesional con el elenco mexicano en diciembre de este año. Si no renueva, se convertirá en agente libre y el conjunto de Liniers puede hacer una oferta formal con el jugador.