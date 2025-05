Falleció joven taekwondista correntino, quien fue campeón mundial

Desde la Asociación Civil Academia Superior de TaeKwon-Do, a través de su presidente Jorge Demarchi, junto a instructores, alumnos y miembros despiden con profundo dolor a SBN Leonardo Cerullo.



Vale recordar que en la tradicional entrega de los Premios Regatas, que cerraron los festejos por el 92° Aniversario del Club de Regatas Corrientes, el taekwondista Leonardo Cerullo fue distinguido con el de Oro 2015, en su XXVII edición.



Pero Cerullo tuvo una actuación consagratoria en su segundo Mundial en Londres 2015, en donde cosechó cuatro medallas, tres de oro, uno en lucha individual y las otras dos en lucha y tul por equipos; además de alcanzar el bronce en tul individual.



Recordemos que Cerullo, tenía como antecedente la medalla de oro en la especialidad tul (forma) en su primer Mundial en 2013, y ahora tuvo una actuación memorable al quedarse con la medalla de oro en lucha, y con la medalla de bronce en tul; ambos individual.





Entre los cientos de mensajes de acompañamiento a su familia ante profundo dolor está el de una competidora:



Kenneth P. MacKenzie



"Hoy, el mundo ha perdido a uno de los mejores hombres de TaeKwon-Do de la historia... Aast Leonardo Cerullo del Equipo-Argentina. Conocí a Leo en Londres en el Campeonato Mundial Unificado ITF con SGM K.S. Hwang. Fue, de lejos, el mejor luchador de TaeKwondo-Do que he visto nunca. Nos hicimos amigos, entrenamos juntos, e incluso competimos unos contra otros en el Campeonato Mundial de Argentina 🇦🇷 y en la Copa del Mundo en Brasil. Me sentí honrado de que haya tenido palabras amables para mí después de nuestra pelea frente a una entrevista de prensa argentina. Tuve la bendición de haber compartido el anillo con él, y aún más de haberlo llamado amigo y hermano TaeKwondo-Do. Fue un momento de orgullo para mí y los estudiantes cuando me visitó y enseñó en mi Dojang aquí en Nueva Jersey, EE. UU. Agradezco a mi amigo y compañero de equipo, Sandy Blanco Tkd por eso. El mundo no será el mismo sin él, pero todos debemos seguir entrenando duro, y compartir con la próxima generación... Como él desearía. Envío amor y cuidado a su hermosa familia, estudiantes, amigos, y todos los que lo conocieron.



Hermano "TaeKwon". Descanse bien "



*Leonardo Cerullo era Instructor Mayor AAST Múltiple Campeón Mundial Taekwondo ITF.