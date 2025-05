Valdés llamó a "cuidar nuestro río y recursos naturales"

Viernes, 2 de mayo de 2025

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles por la noche en Goya, la inauguración y apertura de la 48° Fiesta Nacional del Surubí (FNS) y 37° Expo Goya, que se extenderá hasta este domingo 4 de mayo, con más de 1200 embarcaciones inscriptas.

Durante el acto inaugural, el primer Mandatario llamó a cuidar los recursos naturales, especialmente la fauna del río Paraná, legislando y concientizando al respecto.



En la ocasión, Valdés entregó un aporte económico de 200 millones de pesos a la Municipalidad de Goya para los gastos de la organización, y el mismo fue recibido por el Jefe comunal. Durante su discurso, el Gobernador destacó el crecimiento y la historia de la Fiesta, así como la importancia de cuidar el río Paraná, resaltando que “las provincias de la región Litoral se unieron para crear un único carnet de pesca y legislar en favor de la preservación de la vida acuática”, en referencia a la reunión que mantuvieron los gobernadores este lunes, y enfatizó en “la necesidad de seguir trabajando en conjunto para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de este río y la fiesta que lo celebra”.



Informó que por primera vez en la Región Litoral “nos organizamos los gobiernos de Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa, y comenzamos a hablar de los intereses comunes que tenemos los 6, tomando conciencia de que lo más importante y que nos une es el río Paraná”. Contó que “nos comprometimos a tener legislaciones acordes a cada una de las provincias para respetar las especies ícticas, la veda y que los jóvenes de hoy o nuestros nietos, puedan disfrutar del Paraná, porque es vida y paz en esta naturaleza que nos dio Dios”.



Y remarcó que, como parte de la preservación de la vida acuática, “hoy soltamos 5.000 alevines de surubí al río”. El titular del Poder Ejecutivo provincial instó también a seguir haciendo reservas como el Isoró, ya que fue “la primera vez que hicimos una reserva natural en el río Paraná”.



Valoró además, la imposición del nombre “Coqui Correa” al SUM que se inauguró para los artistas, ya que es el autor de la Canción del Surubí, y “cada vez que escuchamos esa canción, los pescadores nos emocionamos porque nos acordamos de Goya y nos palpita enormemente el corazón”. Dijo que “cada vez más la Fiesta sigue vibrando, creciendo con una organización de la Municipalidad a partir del intendente, y de la COMUPE”.



Inauguración de obras en el predio



Pasadas las 20 horas de este miércoles, el gobernador Valdés llegó al predio Costa Surubí de Goya, donde junto al intendente de la ciudad, Mariano Hormaechea; y el presidente de la COMUPE, Pedro Sa, entre otros, realizaron el tradicional corte de cintas en la entrada para dejar inaugurado las obras del acceso, con boleterías renovadas. Luego procedió a recorrer los diferentes stands de la 37° Expo Goya y habilitó oficialmente los trabajos concluidos en el sector trasero del escenario mayor “Juan Melero” de la Fiesta Nacional del Surubí, donde se construyó un Salón de Usos Múltiples (SUM) para uso exclusivo de los artistas, que llevará el nombre de ”Coqui Correa”.



La Apertura Oficial ya en el sector del escenario principal inició con la presentación del Ballet Oficial de la FNS; seguidamente se invitó a subir a la actual Reina de la Fiesta Nacional del Surubí, Priscila Fanega, junta sus dos princesas. Se dio paso al Himno Nacional Argentino, que lo interpretó en la oportunidad Sol Ortigoza Núñez, una joven artista goyana, y reconocido músico Ricardito Silva y su hijo, Diego Silva; acompañados en Lengua de Señas Argentina por la Comunidad Sorda de la Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad de Goya.



"Cumplimos con los objetivos que nos planteamos"



A su turno, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, a modo de repaso, dijo que “mirando hacia atrás, cumplimos con los objetivos que nos habíamos planteado: queríamos darle potencia, fuerza a esta Fiesta que es la que nos identifica a todos los goyanos y creo que lo logramos”. Agregó que “nos pusimos el desafío de no perder la identidad de lo que es nuestra Fiesta, pero empezar un camino de profesionalización para que esto siga creciendo”.



Indicó que “en esta oportunidad, pudimos, como novedad, registrar la Fiesta Nacional del Surubí en marca registrada: identificamos y registramos la identidad de la FNS a nombre del Municipio de Goya, lo cual me parece que es un paso más en este camino que estamos marcando”.



El primero de las autoridades en hablar fue el presidente de la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE), Pedro Sa, quién describió que “estamos arrancando una nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí, en la cual van a encontrar un montón de novedades en el predio, en lo que tiene que ver con el concurso, los premios, como está dispuesto todo”. Expresó que “estamos muy orgullosos del equipo de trabajo que hicimos a lo largo de estos años, creo que se consolidó una manera de gestionar de trabajar muy involucrados, donde todos nos pusimos la camiseta”.



En ese marco, indicó que “los resultados están acá: un predio hermoso, lleno de expositores, de público, con boleterías renovadas, al igual que el sector de confiterías, bares y boliches”. Agradeció principalmente a los pescadores, que “60 días antes de la fecha del concurso ya estaban todos inscriptos y no fue grato tener que decir que no a aquellos que querían participar y quedaron afuera”.



Invitó por último a que “disfruten durante toda la semana de una grilla impresionante, con más de 70 artistas”, entre otros números que hacen a la presente Fiesta del Surubí.



Al finalizar los discursos, llegó uno de los momentos más esperado de la apertura de la FNS, con la Canción del Surubí a cargo de Oscar Macías y el recitado de Carlos Valentín Gómez Muñoz, enmarcado por un gran show de fuegos artificiales, que significó que de esta manera comenzó a pleno la 48° Fiesta Nacional del Surubí.