Se pagan becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios Viernes, 2 de mayo de 2025 El Ministerio de Desarrollo Social, informa a beneficiarios que desde este jueves 1 de mayo del 2025 estará disponible el pago de becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios dependientes de este organismo.

El Gobierno paga becas, pensiones no contributivas y líderes comunitarios correspondiente al mes de mayo.