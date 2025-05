Una mujer británica de 115 años que se convirtió en la persona más longeva del mundo

Viernes, 2 de mayo de 2025

Se posicionó en ese lugar tras el fallecimiento de la monja brasileña de 116 años. Además, es la mujer británica más longeva de la historia.



Tras el fallecimiento de la monja brasileña Inah Canabarro Lucas, de 116 años, la británica Ethel Caterham se convirtió en la persona viva más longeva del mundo. Así lo confirmaron el Grupo de Investigación Gerontológica (GRG), con sede en Estados Unidos, y la base de datos internacional LongeviQuest, ambas especializadas en longevidad.



Ethel Caterham nació el 21 de agosto de 1909 en un pequeño pueblo del condado de Hampshire, al sur de Inglaterra, y actualmente reside en un hogar para personas mayores en Surrey, en la misma región. Su historia llamó la atención internacional, no solo por su edad, sino también por su extraordinario recorrido vital.



Esta mujer centenaria superó la pérdida de su esposo y de sus dos hijas, y hoy es bisabuela de cinco niños. Tiene además tres nietos. De acuerdo con el registro Oldest in Britain, también ostenta el récord de ser la persona británica más longeva de todos los tiempos.



El día que cumplió 115 años, en agosto pasado, recibió una carta de felicitación de parte del rey Carlos III, quien celebró su edad con un mensaje en el que la saludó por un “hito verdaderamente notable”. Durante esa celebración, Caterham compartió su filosofía de vida con una frase que resume su forma de ser: “¡Nunca discuto con nadie! Escucho y hago lo que me gusta”.



La historia de Ethel Caterham en Reino Unido

A los 18 años, la joven Ethel se embarcó sola en un viaje de tres semanas con destino a India, donde trabajó como au pair para una familia militar. Tras regresar a Reino Unido, conoció a Norman Caterham, un oficial del Ejército británico, durante una cena. Contrajeron matrimonio en 1933.



Durante los años siguientes, la pareja vivió en distintas partes del mundo. Norman Caterham fue destinado a Hong Kong y Gibraltar, y más adelante regresaron juntos a vivir al sur de Inglaterra. Norman falleció en 1976, cuando tenía más de 60 años.



Incluso en su vejez, Ethel Caterham mantuvo una vida activa. Dejó de conducir recién cuando estaba a punto de cumplir 100 años, y en 2020, cuando ya tenía 110, logró superar un contagio de covid-19, según informó el medio británico The Telegraph.



Cómo se mantuvo Ethel Caterham

En entrevistas ofrecidas en distintas etapas de su vida, Caterham compartió sus reflexiones. Declaró que a lo largo de su existencia “tomó todo con calma, los altos y los bajos”. Y al diario Salisbury Journal le confió otro de sus principios: “Aprovechar todas las oportunidades, mantener una actitud mental positiva y hacer todo con moderación”.



El caso de Ethel Caterham renueva el interés sobre los secretos de la longevidad y el impacto del estilo de vida en la salud a largo plazo. Su testimonio, cargado de serenidad y sencillez, inspira a miles de personas alrededor del mundo.



Con esta distinción, Caterham se suma a la corta lista de personas verificadas que han superado los 115 años de edad, un club al que históricamente solo han accedido unas pocas decenas de personas. La ciencia sigue observando estos casos con atención, en busca de respuestas sobre la biología del envejecimiento.



Los registros oficiales de longevidad, como los que elaboran LongeviQuest y el GRG, exigen estrictas verificaciones para confirmar cada caso. Según los investigadores, el próximo hito será establecer si Ethel podría alcanzar el récord absoluto de Jeanne Calment, la mujer francesa que vivió hasta los 122 años.