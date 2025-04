La fruta que se recomienda para dormir mejor y levantar el ánimo

Lunes, 28 de abril de 2025

Un estudio de la Universidad de Extremadura -citado por Women’s Health- resalta cómo un alimento cotidiano puede convertirse en tu mejor aliado nocturno para el bienestar

El estudio Anotaciones básicas sobre el aminoácido triptófano, elaborado por expertos de la Universidad de Extremadura, destaca que este compuesto, cuando se incorpora de manera puntual o constante, “posee efectos hipnóticos leves”, especialmente si se ingiere durante las horas previas al descanso.



Lejos de las soluciones farmacológicas, el triptófano se presenta como una alternativa bioquímica natural con respaldo académico.



La farmacéutica Belén Acero, especialista en nutrición y directora de Farmacia Avenida América, complementa estos hallazgos señalando que el triptófano también mejora la concentración, reduce la fatiga mental y contribuye a una mejor gestión del estrés cotidiano.



Una ayuda contra el insomnio moderno

Las propiedades relajantes del plátano no se deben exclusivamente al triptófano. Esta fruta contiene también una proporción destacable de magnesio, un mineral que favorece la relajación muscular y la estabilización del sistema nervioso central.



Juntos, triptófano y magnesio conforman un binomio funcional que puede ser de gran ayuda para quienes sufren de insomnio leve o de una mente hiperactiva al final del día.



Formas sencillas y sabrosas de integrarlo en la dieta nocturna

Existen múltiples maneras de incorporar el plátano en la alimentación después de cenar, más allá de comerlo solo. Algunas recomendaciones incluyen:



Como postre natural, sin añadir azúcar.

Troceado con yogur natural y canela, una combinación que potencia su sabor y añade probióticos.



En batidos digestivos, licuado con bebida vegetal, avena o frutos secos.

Salteado con aceite de coco para una versión más elaborada que conserva su dulzor.

Este efecto calmante es particularmente relevante en personas con ritmos circadianos alterados: quienes trabajan por turnos, viajan frecuentemente entre husos horarios o padecen de estrés crónico. En estos casos, el plátano puede contribuir a reducir el “ruido mental” y facilitar una transición más amable hacia el sueño.



Mucho más que una fruta dulce: perfil nutricional completo

Más allá de su impacto sobre el sueño, el plátano es un alimento de alta densidad nutricional. Su composición lo convierte en un ingrediente adecuado para el final del día, siempre que se consuma en el contexto de una dieta equilibrada. Entre sus componentes destacan:



Potasio: esencial para la contracción muscular, la salud cardiovascular y el equilibrio de los líquidos corporales.

Magnesio: reduce el cansancio físico, favorece el descanso y actúa como neuromodulador natural.

Fibra dietética: ayuda a regular el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y mejora la microbiota intestinal.

Vitaminas del grupo B (especialmente B6) y vitamina C: fortalecen el sistema inmunológico, participan en la síntesis de neurotransmisores y contribuyen a la estabilidad emocional.

Alto poder saciante: su textura y su contenido en fibra generan una sensación de plenitud que puede evitar los antojos nocturnos o el picoteo innecesario.



En un mundo donde las soluciones al estrés, al insomnio y al desequilibrio digestivo suelen pasar por medicamentos o suplementos costosos, el plátano ofrece una alternativa natural, asequible y científicamente respaldada.



No se trata de un “superalimento” milagroso, como advierten los especialistas, sino de un ingrediente funcional que, dentro de una dieta variada y hábitos saludables, puede tener un impacto real en la salud general.



La ciencia comienza a mirar con otros ojos esta fruta cotidiana, que ya era valorada por generaciones anteriores. Tal vez nuestras abuelas tenían razón.