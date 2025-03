Con la mediación de Estados Unidos, Ucrania y Rusia negocian un acotado cese de guerra

Lunes, 24 de marzo de 2025



Representantes de la administración Trump mantienen en Arabia Saudita reuniones por separado con enviados de Kiev y Moscú para definir una tregua de treinta días

Las declaraciones públicas de Waltz -Estados Unidos-, Umerov -Ucrania- y Peskov -Rusia- exhiben la complejidad de la negociación diplomática que tiene como escenario la ciudad de Riad. Trump mantuvo conversaciones telefónicas con Putin y Zelensky, y en ambos casos planteó un cese del fuego por 30 días, que fue aceptado sin dudar por el presidente ucraniano y tomado con fría cautela por el líder ruso.



En este contexto, el cónclave en Riad sirve para explicitar la voluntad de acuerdo de Moscú y Kiev, y para no causar un desaire a Trump, que empuja una tregua parcial desde la Casa Blanca.



Pero no se esperan coincidencias de fondo entre Ucrania y Rusia para anunciar el cese del fuego que pretende la administración republicana.



Zelensky y Putin tienen las siguientes diferencias:



1. Ucrania quiere entrar a la OTAN, que Rusia rechaza.



2. Rusia intenta quedarse con los territorios ocupados por la invasión de 2023, que Ucrania exige su devolución al momento de la firma de la tregua.



3. Ucrania no tiene intenciones de perder la provisión de armamento y de inteligencia que cumple Estados Unidos y Europa



4. Rusia se opone a la propuesta de desplegar fuerzas de paz en Ucrania para garantizar su seguridad territorial



Como se observa, las diferencias entre Ucrania y Rusia son muy difícil de conciliar. Y Trump deberá extremar su ascendiente entre Zelensky y Putin para esquivar un fracaso diplomático, que escalaría la guerra en Europa..



Por eso a Riad no viajaron sus principales consejeros en política exterior -como Marco Rubio, Mike Waltz y Steve Witkoff-, a la espera de un próximo capitulo que aborde las demandas más estratégicas que se proponen desde Moscú y Kiev.