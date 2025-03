Virginia Gallardo defendió al ministro Caputo frente a todos Lunes, 24 de marzo de 2025 Fue durante un intercambio en pleno análisis sobre el nuevo crédito del FMI para Argentina. "Nuevos fondos no es nueva deuda", dijo ella. "¿En serio te comés ese caramelo?" La panelista Virginia Gallardo respaldó el nuevo préstamo del FMI, repitiendo los argumentos del ministro de Economía, Luis Caputo. Su defensa encendió la furia del periodista Néstor Dib, quien la interrumpió con una frase que dejó helado al estudio: "¿En serio te comés ese caramelo?".



El intercambio se produjo en pleno análisis sobre el nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Aunque el gobierno aún no dio detalles precisos sobre el monto y el cronograma del desembolso, el debate se tornó cada vez más encendido entre Gallardo y Dib.



Con una postura alineada con la narrativa del oficialismo, Gallardo intentó justificar el acuerdo con el FMI y aseguró: "Ya lo dijo Caputo:‘Nuevos fondos no es nueva deuda’. Es para respaldar los activos del Banco Central." La panelista insistió en que el gobierno no está tomando más deuda, sino utilizando los recursos para fortalecer la economía.



La respuesta de Dib



La respuesta de Dib fue fulminante: "¿En serio te comés ese caramelo?". Con tono indignado, el periodista le reprochó a Gallardo estar repitiendo el discurso oficial sin cuestionarlo. "No hay plata para jubilados, no hay plata para educación, pero sí hay plata para seguir engordando la deuda externa. No es un verso, son datos. Decime cómo lo justificás", lanzó Dib, visiblemente molesto.



La tensión en el estudio se palpaba en el aire. Mientras Gallardo intentaba retomar su argumento, Dib la interrumpió varias veces, exigiendo respuestas concretas sobre el impacto real del acuerdo con el FMI en la economía argentina.