Imagine Dragons sera la primera canción que será transmitida desde la Luna hacia la Tierra Jueves, 27 de febrero de 2025 Se trata de "Children Of The Sky" y marcará un momento importante tanto para la música como en la exploración espacial.



Este miércoles se vivirá un acontecimiento importante en la historia de la música y la exploración espacial. El tema "Children Of The Sky" de Imagine Dragons, creado en 2023 para el videojuego Starfield, se convertirá en la primera canción que será transmitida desde la Luna hacia la Tierra.



Esto será realizado por la empresa de tecnología Lonestar Data Holdings, que se encarga de la innovación del almacenamiento de datos en el espacio. La misión arrancará con el lanzamiento de un cohete desde el Centro Espacial Kennedy, con el objetivo de establecer un centro de datos lunar a través del módulo de aterrizaje Athena.



Una vez que el módulo se encuentre en la superficie de la Luna, el centro de datos enviará la canción de regreso a la Tierra. Será un avance para el avance de la exploración del espacio y la tecnología.



Imagine Dragons estrenó "Children of the Sky", el tema dedicado a Starfield



En agosto de 2023, el grupo publicó este simple que fue creado para el conocido juego de roles de ciencia ficción, "Starfield". "Su entusiasta orquestación refleja un cuestionamiento introspectivo sobre nuestro lugar en el universo y las grandes preguntas de la vida, con momentos de drama amplificados a través de un gancho sísmico característico", describió Imagine Dragons a través de un comunicado publicado por su sello discográfico.



Dan Reynolds, frontman y ávido aficionado al juego "Starfield" comentó: "Bethesda ha creado juegos icónicos que hemos estado jugando la mayor parte de nuestras vidas, y nos sentimos honrados de poder colaborar con esta canción para Starfield. La canción, como el juego, hace las preguntas más difíciles que hemos tenido que afrontar los humanos intentando buscar nuestro lugar en el universo".



"La banda compuso una canción increíble, emocional y memorable, y me uní a ellos para crear el motif de Starfield dentro de la canción, así como elementos icónicos para el tema principal y para el tratamiento orquestal de Starfield. El resultado es una masiva celebración para Starfield y espero que los fans de la banda como los gamers de todo el mundo la encuentren tan estimulante y magnífica como nosotros lo hicimos".