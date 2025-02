Luck Ra hizo bailar a puro cuarteto a miles de correntinos

Lunes, 24 de febrero de 2025

El artista del momento cantó sus grandes éxitos y cautivó con el género musical cordobés por excelencia.



El cordobés de 26 años que hace bailar a millones de argentinos llegó ayer por primera vez a la Costanera Sur y por segunda vez a la ciudad. En un adrenalínico show de 45 minutos desplegó todo su repertorio más algunos clásicos del cuarteto.



El evento, que tuvo un acceso libre, estuvo auspiciado por Coca Cola Company y comenzó alrededor de las 19.30 en la intersección de la avenida Juan Pablo II y Las Heras. La previa estuvo animada por Mauri y El Arranke.



Ante una multitud, Luck Ra subió al escenario a las 21.30 y al ritmo de "Que me Falte Todo" hizo saltar y bailar a centenares de personas, mayoría jóvenes y adolescentes, que, desde temprano, y a pesar del calor, se acercaron al escenario para ganar los mejores lugares.



Por casi una hora, el exstreamer interpretó un total de 16 temas, destacándose un enganchado de clásicos de "El Potro" Rodrigo en el que el público bailó con "Fue lo Mejor del Amor" y "Por lo que Yo Te Quiero". Incluso le puso ritmo de cuarteto a "Un Siglo Sin Ti", tema que reversionó junto a Chayanne en julio del año pasado.



Sin embargo, los puntos fuertes de la noche fueron sus grandes hits como "Te Mentiría", "Quiero Creer", "No me Hago el Duro", "Que Sed", "Hola Perdida", entre otros. El cierre fue con el clásico que lo catapultó a la fama en julio de 2023, "La Morocha". Éste además fue el tema del verano 2024 y ganó el Premio Gardel como mejor canción de cuarteto. Un año antes había obtenido la misma distinción por "Ya No Vuelvas".



Durante su presencia en el escenario, el cordobés no hizo muchas referencias a la provincia y sus interacciones se limitaron a motivar a los miles de espectadores que apreciaban el evento. Luego de darle el broche de oro a la fiesta, en medio de una lluvia de papel picado, bajó del escenario y se tomó fugazmente fotos con algunos de los privilegiados que accedieron a la primera fila, entre ellos un joven que llevaba el mismo look y atuendo que el cantante.



Entre los que ocuparon la primera fila junto al escenario se lo pudo ver muy animado al intendente Eduardo Tassano. Él y directivos de la sede de Coca Cola en Corrientes ponderaron la articulación público-privada en pos de convertir a Capital en una ciudad de eventos que impulse el turismo y el desarrollo económico. Tras la finalización del espectáculo, los carritos ubicados en la baja del puente Manuel Belgrano fueron los más beneficiados por la concurrencia.