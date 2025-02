Shakira deslumbró con el inicio de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" Viernes, 14 de febrero de 2025

La cantante celebró su regreso a los escenarios con un sentido posteo en sus redes sociales.

Shakira dio inicio a su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" que la llevará a recorrer toda Latinoamérica y algunos lugares de Estados Unidos. El martes, la mega estrella colombiana se presentó en Río de Janeiro frente a más de 47.000 personas en el Estadio Nilton Santos y cantó los mejores hits de su larga trayectoria.



La cantante deslumbró a los cariocas con un gran despliegue musical, repleto de bailarines y una increíble puesta de escena distinta en cada una de sus etapas musicales. "Ya empezó la gira de mi vida", celebró en sus redes sociales junto a un video con los mejores momentos de su paso por Brasil.



Según se conoció, la colombiana cantó alrededor de 30 canciones que van desde su etapa dosmilera hasta su nueva era musical, donde se apoderó del lema "Las mujeres ya no lloran", celebrando el empoderamiento femenino y su fuerza de voluntad.



Shakira continuará su gira por Perú, Argentina y Chile con la producción de Fenix Entertainment Group.



La artista se presentará en Buenos Aires el próximo 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo.