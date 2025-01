Maternidad: "Siempre siento que no estoy haciendo lo suficiente" Viernes, 31 de enero de 2025 La actriz abordó los retos de equilibrar la fama, su carrera y el rol de madre. Comparó su vida con la de María Callas, a quien interpreta en su próxima película

La vida de Maria Callas, la icónica soprano griega-estadounidense, vuelve a la pantalla grande bajo la dirección de Pablo Larraín en Maria, una película que explora los últimos días de la cantante en París y se estrenará el jueves 20 de febrero. Interpretada por Angelina Jolie, Callas emerge como un símbolo de grandeza y vulnerabilidad, un retrato que la actriz ha asumido con profunda introspección, encontrando conexiones entre sus propias vivencias y las de la diva.





En una entrevista reciente con Léa Salamé para France Inter, Jolie compartió sus reflexiones sobre la maternidad, la fama y los desafíos de equilibrar la vida pública y privada, elementos que conectan su historia con la de la soprano.



Reflexiones personales y el equilibrio entre roles



A pesar de ser una de las actrices más reconocidas del mundo, Jolie no es inmune a los desafíos emocionales que supone equilibrar su carrera, sus compromisos humanitarios y la crianza de sus hijos.



Durante la entrevista, admitió: "Como muchas mujeres, siempre siento que no estoy haciendo lo suficiente... A veces me siento sola, pero está bien. Esa soy yo, esta es mi vida ahora", reflexionó.



En este sentido, la actriz identificó un paralelo con Callas, quien también buscaba estabilidad mientras lidiaba con las expectativas del público y su propia autoexigencia. Mientras Callas encontraba en la música el centro de su vida, Jolie encontró en la maternidad su mayor propósito.





La relación de Angelina Jolie con sus hijos y los retos de la fama





Como madre de seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox-, Jolie navega las tensiones entre su vida profesional y su rol familiar.



En la entrevista, destacó su preocupación particular por Shiloh, quien expresó su rechazo a la exposición mediática.



"No quiere tener esta vida pública. Cuando la gente la sigue y no respeta su necesidad de privacidad, me preocupa mucho porque quiero proteger la salud mental de mis hijos", afirmó la actriz.



Jolie comparó la fama en la era de Callas con los retos que enfrentan las figuras públicas en la actualidad, donde las redes sociales amplifican el escrutinio público y hasta se traslada para los hijos. "El mayor desafío son mis hijos, que no quieren tener esta vida pública", aseguró.



El compromiso de Jolie con sus hijos queda patente incluso durante sus compromisos profesionales. En los rodajes recientes de Maria en París y del próximo filme de la directora francesa Alice Winocour, sus hijos estuvieron a su lado, afirmó Paris Match, medio francés.



Paralelismos y diferencias entre Jolie y Callas





Nacida en una familia de inmigrantes griegos, Callas creció en un entorno complicado. La relación distante y fría con su madre marcó profundamente su autoestima, una herida que se mantuvo latente durante toda su vida.



"Una cosa es experimentar la adulación en público, pero en la vida privada, no experimentar el amor verdadero puede llevarte a pensar que no vales mucho", expresó Jolie al hablar de la infancia de Callas.



Para la aclamada actriz, esta revelación fue clave para entender el dolor detrás de la artista, quien luchaba por encontrar un equilibrio entre su éxito profesional y sus carencias personales.



Sin embargo, Jolie matizó que su propia experiencia fue diferente. Criada por una madre amorosa, la actriz asegura que su relación con sus seis hijos es el centro de su vida.



"Tuve mucha suerte de tener una madre amorosa, y yo misma soy una madre que ama a sus hijos, estas relaciones son centrales en mi vida. Lo más importante para mí son mis hijos", contó.



Esta diferencia fundamental entre ambas mujeres pone en relieve los contrastes en sus trayectorias, aunque ambas comparten la presión de ser figuras públicas, además de que Jolie abordó con empatía el vacío emocional de Callas.