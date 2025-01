En Vicente López, San Martín firmó la quinta victoria

Jueves, 30 de enero de 2025



El santo correntino prolongó su racha positiva de 2025 cerrando un buen éxito en Capital Federal ante Platense por 87-65. Anotando 18 puntos y bajando 10 rebotes, el rosarino Vicente Garello fue la gran figura del rojinegro para afianzarse en zona.



San Martín no detuvo su andar impecable en 2025 en una nueva presentación válida por la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). A diferencia de un magro inicio de temporada en 2024, el año nuevo trajo a un renovado rojinegro que se muestra regular y vencedor en la fase regular de la elite.



En su quinta presentación de 2025, el santo encadenó una nueva victoria para afianzar en zona de reclasificación. En Vicente López, los dirigidos por Gabriel Revidatti superaron a Platense por 87-65 para sumar su noveno éxito y quedar igualado en cantidad de derrotas en esta etapa. Para sumar en Capital Federal, fue fundamental el aporte goleador de Vicente Garello. El interno rosarino firmó 18 puntos y llegó al doble-doble con 10 rebotes para ser el mejor jugador de la cancha ante el calamar. Por su parte, Lucas Gargallo (15 puntos) y Franco Méndez (15 unidades + 4 rebotes) también fueron importantes para el equipo del barrio La Cruz. Por el lado del local, Sebastián Morales (13 puntos) y Windi Graterol (13 puntos + 10 rebotes).





Al igual que ante San Lorenzo, el prócer fue dominante de principio a fin, logrando parciales de 22-12, 47-27 y 61-47. A pesar de algún bache en el tercer cuarto, el santo correntino no cedió la riendas del juego para llegar holgado al cierre y extender su paso positivo por la ruta porteña.



San Martín Corrientes cerrará su gira mañana, en el último día del mesa enfrentando a Argentino de Junín en el estadio "Fortín de las Morochas". Este duelo se dará desde las 21:30.





Una baja internacional en el calamar porteño

En la previa del encuentro de ayer, se confirmó que Timothy Bond Junior no continuará en Platense.



Tras disputar la Interligas y lo transcurrido hasta acá de la temporada, se llegó a un acuerdo para su desvinculación. El alero norteamericano no seguirá en las filas del equipo de Alejandro Vázquez y continuará su carrera en otra institución. El club analizará en las próximas horas un posible remplazante. Bond, de 29 años, llegó con una amplia experiencia en la G-league (Liga de desarrollo de la NBA) y varias ligas centroamericanas. El nacido Baltimore tuvo su primera experiencia en la Liga con la camiseta del Calamar y había arribado previo a la disputa del torneo Interligas.



Sus números en esta temporada habían comenzado en alza, sobre todo en el debut con Obras, donde encestó 34 puntos, tomó 5 rebotes, recuperó 5 balones y repartió 4 asistencias, aunque luego cayó su rendimiento. En 17 juegos disputados en la Liga con Platense, promedió 12.8 tantos, 4.5 rebotes y 1.4 recuperos.



LDD: otro revés del rojinegro

Por la Liga de Desarrollo, los juveniles de San Martín Corrientes sumaron otra derrota, esta vez en Vicente López ante Platense por 67-60.