Talleres ganó y podrían ser tres en la definición del título de la LPF

Lunes, 9 de diciembre de 2024

El conjunto cordobés alcanzó a Vélez en la cima del torneo, al superar ayer 1-0 a Gimnasia en La Plata. Además de la "T" y el Fortín, de ganar hoy, Huracán se meterá en la pelea a falta de una jornada para el cierre.



Sin desplegar su mejor fútbol, Talleres hizo los deberes y venció a Gimnasia 1-0 en el Bosque para poner al rojo vivo la definición de la Liga Profesional. Con la victoria, alcanzó a Vélez en la cima (perdió con Unión) y el campeón se definirá en la última fecha.



Después de 80 minutos sin poder hacer pie, la "T" aprovechó un error en el manejo de la pelota de parte del local y elaboró una notable jugada colectiva que Bruno Barticciotto transformó en gol. Ahora, los cordobeses irán por el título contra Newell’s, mientras que el Fortín, que depende de sí mismo por tener mayor diferencia de gol, se juega todo con Huracán.



Con ciertos vestigios de nerviosismo por lo que se jugaba, la "T" no pudo hacer pie en todo el primer tiempo ante un Lobo que, en líneas generales, adaptó el partido a su criterio, cortándole los circuitos de juego y presionando al aspirante al título.



Ya en el complemento, a sabiendas de que no tenía margen de error, Talleres cambió el chip y salió con otra decisión e intensidad en busca de los tres puntos que tanto necesitaba. Insistió, presionó y se adelantó en el campo contrario, lo que surtió efecto recién a los 80 minutos, cuando Barticciotto convirtió el gol del triunfo tras una gran combinación colectiva.



Con este escenario, la Liga Profesional tendrá una apasionante definición en la última fecha, donde Talleres (48 puntos, +9 de diferencia de gol) recibirá a Newell’s en su casa, y Vélez (48 puntos, + 20 de diferencia de gol) hará lo propio ante Huracán (43 puntos, + 11 de diferencia de gol), que juega hoy y de ganar también se meterá en la lucha por levantar el trofeo.



El conjunto de Parque Patricios tendrá la obligación de sumar de a tres si quiere llegar con chances al cierre del certamen. Para ello recibirá en esta jornada en el estadio Tomás Ducó a Platense, partido que tendrá inicio a las 21.30, en el marco del cierre de la 26.ª jornada de la LPF.



River, de Copa

River goleó 4 a 0 a Rosario Central con goles de Pablo Solari, en dos oportunidades, Miguel Borja y Gonzalo Martínez, de penal, por la 26.ª fecha.



En un Monumental conmovido por el fallecimiento de Máximo, el padre de Marcelo Gallardo, el Millonario aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores.



Las derrotas de Vélez y Racing, sumado a la victoria de Talleres contra Gimnasia y el triunfo propio frente al Canalla, el Millonario quedó tercero en la tabla anual con 70 puntos.



Antes de que inicie el juego entre el Millonario y el Canalla, se realizó un homenaje a Máximo Gallardo, entrenador del equipo de leyenda de la escuadra riverplatense y padre del Muñeco. El minuto de silencio no fue tal, ya que los hinchas aprovecharon para cantar en favor del DT, una señal de aliento en este complejo momento al ver a un Gallardo visiblemente conmocionado.