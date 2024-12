Apalearon a árbitros correntinos

Lunes, 9 de diciembre de 2024



Ocurrió al finalizar el encuentro entre Club Municipal La Leonesa de Chaco, que cayó en su cancha por 1-0 ante 1° de Mayo de Formosa. El presidente del local le quiso pagar menos de lo que correspondía a los jueces por las polémicas decisiones.



El partido entre chaqueños y formoseños, disputado por el Torneo Regional Federal Amateur, terminó en un escándalo que dejó escenas violentas alrededor de la cancha e, incluso, fuera del predio del equipo chaqueño.



Luego de que increparan a los árbitros, la Policía evacuó del lugar a la terna en una patrulla.



Hinchas, jugadores y dirigentes del conjunto local los persiguieron, como si fuera una cacería: continuaron con las agresiones durante la persecución y provocaron que dos móviles chocaran entre sí.



El encuentro concluyó 1-0 a favor del visitante. Fue la ida de la tercera ronda del campeonato de la región Litoral Norte, una etapa que se juega a eliminación directa. Tras esta fase, los cuatro mejores equipos de todas las regiones del país consiguen un boleto para sumarse al Federal A.



Luego del pitazo final, los chaqueños fueron a reclamarle al juez principal, Nicolás Matías Sosa, y a sus asistentes: aseguraban que algunas decisiones durante el segundo tiempo habían condicionado el resultado.



Al final, los árbitros lograron llegar a la Comisaría General Vedia, donde hicieron la denuncia contra las autoridades del club chaqueño.



A pesar de la peligrosidad de la secuencia, no hubo heridos de gravedad.



Hasta ahora no hubo ningún comunicado oficial acerca de los hechos de violencia. El partido de vuelta para definir quién avanza a la cuarta ronda -una suerte de cuartos de final- debería disputarse la semana que viene, aunque de momento no hay fecha ni horario confirmado.