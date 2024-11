Lali lanzó su nueva canción "No me importa" y grabó un videoclip con sus fans Miércoles, 27 de noviembre de 2024

La intérprete de 33 años volvió a hacer de las suyas y, tras una maratónica jornada que incluyó una recorrida por la ciudad de Buenos Aires y una cita con su público, compartió su nuevo tema Una vez más, Mariana ‘Lali’ Espósito causó una verdadera revolución no solo entre sus fanáticos, sino también en las redes sociales y más precisamente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes fue un día maratónico. Tras una serie de mensajes en sus historias de Instagram, paseó en un auto descapotable con un megáfono para anunciar su nuevo tema, "No me importa". A la tarde grabó el videoclip - que incluyó la participación especial de varios de sus fans - y cerró la jornada presentándole al mundo su más reciente creación musical.



Lali volvió a hacer de las suyas. Tras el lanzamiento de "Fanático" el lunes presentó su nueva música, y lo hizo de una manera muy particular. "Vayan a mis historias. ¡Hoy los necesito!", escribió en su cuenta de X. Dicho y hecho en sus historias de Instagram subió una serie de clips donde se la pudo ver mientras paseaba en un auto descapotable por la avenida Corrientes, cerca del Obelisco, vestida con una remera que decía "Nunca fui lo que querían de mí". "Che, están pasando muchas cosas. Atentos acá", dijo. Luego compartió un reel donde apareció recorriendo Puerto Madero y con el megáfono anunció: "Esta noche 21 horas: ‘No me importa’, en tus plataformas favoritas".





Pero lo que pasó durante la mañana fue solo una parte de las actividades que transcurrirían en el día. La intérprete de "Disciplina" abrió una inscripción para que algunos de sus fans pudieran sumarse a una propuesta muy especial. "Bueno... ¡Fue todo demasiado rápido! Los que lograron anotarse y tienen el ok ¡Nos vemos en un rato! ¡Igual estamos todos conectados! ¡Hoy ya fue todo! ¡Son lo mejor que hay locos!", expresó en X.



Los afortunados que llegaron a tiempo con la inscripción pudieron participar de la grabación del videoclip de su nuevo tema "No me importa". Lali cantó sobre un escenario con sus fanáticos presentes y entre el público estuvo su novio, Pedro Rosemblat, su hermana Ana Laura ‘Anita’ Espósito y su sobrino Santino. Las imágenes no tardaron en viralizarse y hasta se pudo ver como, en un momento, la cantante se lanzó a los brazos del público que la trasladó, acostada, de un lado al otro y volvió a dejarla sobre el escenario.





Sin embargo, la jornada no terminó ahí porque aún faltaba una última parte: el estreno de la canción. Tal y como lo prometió, a las 21 Lali lanzó en las plataformas "No me importa" y sus fieles seguidores corrieron a darle play. "Sé que quisieran poder controlarme / Hice todo lo que quería hacer / Soy todo lo que quiero ser de grande / Y aunque nada sea como era ayer / No voy a cambiar por mucho que ladren", dice una de las partes más resonantes. "Nunca fui lo que querían de mí / Y no me importa / Siempre están los que estuvieron ahí / El resto sobra", reza el estribillo.





"¡Salió! La emoción es total. Esta es una canción muy importante para mí del nuevo disco. Gracias por bancar. Los amo", expresó la cantautora tras la importante movilización que realizó para presentar su tema, que incluyó hasta cambio de la foto de perfil de sus redes sociales. Ahora solo queda el estreno del videoclip que grabó junto a sus fans y el lanzamiento de su nueva discografía.



Letra de "No me importa", la nueva canción de Lali



No voy a vivir con miedo a nacer



Si voy a morir que sea más tarde



No voy a parar por miedo a correr



Sé que quisieran poder controlarme.



Hice todo lo que quería hacer



Soy todo lo que quiero ser de grande



Y aunque nada sea como era ayer



No voy a cambiar por mucho que ladren.



Sé que todos los peros tienen un por qué



Cuando desespero sé que estamos bien, bien.



Nunca fui lo que querían de mí



Y no me importa



Siempre están los que estuvieron ahí



El resto sobra.



Y las cosas que me puedan decir



Ya no me importan.



Hey, oh, acelero y voy



Cuando quieran saben dónde estoy.



No estoy en la misma esquina que ayer



Pero todos saben dónde encontrarme



Y si ves mi cara en algún cartel



Es para ver orgullosa a mi madre.



Hace tiempo que no te puedo ver



Pero nada de eso puede borrarte



Llevo mi lugar tatuado en la piel



Hice esta canción para no olvidarme.



Sé que todos los peros tienen un por qué



Cuando desespero sé que estamos bien, bien.



Nunca fui lo que querían de mí



Y no me importa



Siempre están los que estuvieron ahí



El resto sobra.



Y las cosas que me puedan decir



Ya no me importan.



Hey, oh, acelero y voy



Cuando quieran saben dónde estoy.



Nunca fui lo que querían de mí



Y no me importa



Siempre están los que estuvieron ahí



El resto sobra.



Y las cosas que me puedan decir



Ya no me importan (Hey)



Hey, oh, acelero y voy



Cuando quieran saben dónde estoy.