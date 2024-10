Franco Colapinto: “Quiero ganar carreras en la Fórmula 1 y ser campeón del mundo”

Jueves, 17 de octubre de 2024

El piloto de Williams abrió la puerta de su intimidad en la previa al GP de los Estados Unidos y explicó por qué se adaptó tan rápido al auto. Además, se refirió a su debut en una carrera Sprint y describió sus sueños en la Máxima



Recién llegado a Austin, Franco Colapinto se explayó sobre su actualidad en la Fórmula 1 y explicó por qué estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de manejar el Williams FW46. Además, comentó cómo fue su preparación para llegar en condiciones, pese a haber tenido solo dos pruebas antes de su debut el pasado 1° de septiembre en Italia. Este fin de semana disputará su cuarto evento en la Máxima, que tendrá carrera Sprint.



En una rueda de prensa organizada por Williams y ante muy pocos medios, entre ellos Infobae, el bonaerense de 21 años dio cuenta de por qué se acomodó tan rápido al coche. “Desde chico tuve una adaptación rápida. Nunca tuve tests previos en ninguna de las categorías en las que corrí. Nunca tuve la oportunidad de acostumbrarme al auto como el resto. Creo que esa es una cualidad que tuve y que la fui mejorando, el no tener tests y llegar a la carrera bastante crudo, sin tener tiempo para entrenar, prácticamente”, respondió ante la pregunta de este medio.



“El ir directo a la carrera me fue ayudando un poco. Estuve mucho en el simulador, hice mucho trabajo con el equipo, casi que no tuve kilómetros arriba de un F1 antes de Monza, estuve bastante preparado mentalmente. Todo el trabajo que hicimos con la gente de Williams alrededor mío me ayudó mucho y fue para estar lo más listo posible”, añadió sobre el tema. “Todo el trabajo que hice demostré que estoy preparado para correr en F1; quedó claro en cuanto me subí. Ese era el objetivo siendo un piloto de reserva, si venía la chance en cualquier momento debía estar listo”, reflexionó.



Sobre su destino en la F1, aseguró que “siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”.



Si bien siempre tuvo un perfil alto, todo cambió desde que llegó al gran circo. La explosión mediática y la exposición cambiaron, pero aseveró que “lo vivo con mucha calma y me encanta que haya mucha gente argentina que esté contenta por lo que estoy consiguiendo; que los fanáticos estén disfrutando tanto como yo el estar en la F1. Estoy disfrutando y me encanta ver argentinos en todas las carreras. A veces es difícil para los argentinos ir a las carreras, pero el apoyo se siente de todos lados, al igual que todos los que se suman en las redes o los que están en sus casas mirando las carreras. Obvio que la exposición es mayor al estar en la F1, pero lo estoy manejando bien y no me está perjudicando”.