Hinchas de Quilmes y Peñarol se enfrentaron a golpes en la tribuna y suspendieron el partido

Sábado, 5 de octubre de 2024



El amistoso de básquet entre los clubes más populares de la ciudad debió frenarse en el último cuarto por graves incidentes que involucraron a los fanáticos de ambos equipos



Lo que debía ser una fiesta del básquet, terminó siendo un escándalo que avergüenza a Mar del Plata y a la comunidad deportiva. El amistoso entre Peñarol y Quilmes, dos de los clubes más populares de la Ciudad Feliz, debió suspenderse por graves incidentes en las tribunas del estadio Polideportivo Islas Malvinas.



Luego del bochorno, ambas instituciones emitieron un comunicado oficial en sus respectivas redes sociales lamentando los serios incidentes. “Desde el Club Atlético Quilmes repudiamos los hechos de violencia sucedidos en el clásico del básquet argentino. Estamos en contra de todo tipo de manifestación que no sean los valores que da el deporte y la educación”, indicaron desde el lado tricolor.



En tanto que Peñarol remarcó que “repudia enfáticamente los hechos de violencia acontecidos en el marco del clásico”. Luego, completó: “Estos incidentes provocados por un grupo de inadaptados no pueden empañar la lucha y el trabajo en común llevado a cabo durante todos estos años para erradicar la violencia en el estadio.



Y concluyeron: “Lamentamos las bochornosas imágenes que se vivieron y no podemos permitir que una minoría arruine con su accionar violento los valores de respeto, la sana convivencia y la lealtad deportiva que propugnamos y queremos preservar. Los miles de hinchas que asistieron al partido de una y otra parcialidad, no merecían un final así. Este hecho nos compromete a trabajar para que esto no ocurra nunca más, con la convicción de que los responsables deben ser identificados y sancionados con todo el rigor de la ley. El resultado es uno solo, perdimos todos”.



A la espera de saber qué sanciones le corresponderán a las instituciones tras el escándalo, Peñarol y Quilmes apuntan su objetivo al comienzo de la temporada 2024/25 de sus respectivas ligas: el Milrayitas debutará en la Liga Nacional el miércoles 9 de octubre frente a Ferro Carril Oeste, en Caballito y el Tricolor hará lo propio en la Liga Argentina el jueves 17 como local frente al Deportivo Viedma de Río Negro.