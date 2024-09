CORRIENTES CAPITAL

En Capital se jugaron los provinciales de hockey y rugby seven Jueves, 26 de septiembre de 2024

Bajo la organización de la Secretaría de Deportes de la Provincia, se desarrollaron éste miércoles en instalaciones del Aranduroga Rugby Club, las fases provinciales de las disciplinas: hockey y rugby seven, correspondientes a los “Juegos Correntino

Esta etapa provincial para ambos deportes inició el martes pasado con el arribo de las delegaciones del interior a la capital provincial, oportunidad dónde se procedió al sorteo de zonas para los torneos y cena de bienvenida en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes.



Las competencias en terreno de Aranduroga dieron inicio este miércoles por la mañana, con el rugby seven en la rama masculina, y hockey en la rama femenina y masculina.



De esta manera, y con presencia del Secretario de Deportes Jorge Terrile en el predio, se jugaron los distintos cotejos clasificatorios para los Nacionales de Mar del Plata.



En rugby seven, Capital se quedó con el Provincial tras vencer al equipo de Mercedes en un interesante encuentro donde ambos conjuntos dejaron todo en el césped.





En hockey masculino la clasificación fue para el combinado de Sauce; mientras que en hockey femenino para las chicas de Capital.





Una vez finalizadas estas fases provinciales, el Secretario de Deportes Jorge Terrile saludó a los presentes y felicitó por la excel

strado en los distintos campos de juego.



Asimismo, Terrile, resaltó la política deportiva que ejecuta el Gobierno de la Provincia y el Gobernador Gustavo Valdés con la gran inversión en cuanto a canchas de hockey construidas en varias localidades del interior y que hacen al crecimiento sostenido de niños, jóvenes y adultos en esta actividad.





Cabe señalar que los equipos clasificados participarán de los Juegos Nacionales de Mar del Plata, que se llevarán a cabo del 4 al 9 de noviembre.