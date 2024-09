El ex pilto de la Fórmula 1 dijo sobre Colapinto: “Nunca nadie me sorprendió tanto” Jueves, 26 de septiembre de 2024

El ex deportista británico Jolyon Palmer, que corrió en la Máxima en la escudería Renault, se rindió ante el nivel desplegado por el argentino en sus primeras tres carra”.

Este enorme presente despertó los elogios de Jolyon Palmer, ex piloto británico de la F1 y actual comentarista. El ex corredor de la escudería Renault se rindió ante el joven argentino con un elogioso artículo en el sitio oficial de la Máxima. “Nunca nadie me sorprendió tanto”, manifestó sobre el piloto argentino de 21 años.



“Dije después del impresionante debut de Franco Colapinto en Monza que Bakú y Singapur serían desafíos más difíciles y mejores pruebas para el piloto novato, y digo que ha sobresalido”, comenzó su relato. En su análisis, el ex deportista sostuvo que “a lo largo de tres carreras muy diferentes, Colapinto ha demostrado que su rendimiento en la Fórmula 1 en Monza no fue un éxito pasajero”.



Para el oriundo de Horsham (Inglaterra), que estuvo en la escudería francesa durante dos temporadas, el albiceleste “ha demostrado que no sólo tiene velocidad, sino que también es capaz de mantenerla a lo largo de una vuelta larga y técnica. Hasta ahora ha igualado increíblemente bien el ritmo de una vuelta de su apreciado compañero de equipo en Williams, Alex Albon, incluso superándolo en la clasificación de Bakú”.



Según su óptica, esto es una señal “increíblemente alentadora” ya que “tener ritmo es la piedra angular de los resultados en Fórmula 1″. También puntualizó en el buen desempeño en las salidas: “En Monza y Bakú sus salidas fueron sólidas y en Singapur, aunque su salida no fue realmente excelente, su primera maniobra en curva fue brillante, ya que su exuberancia juvenil provocó una frenada tardía que se estrelló contra el interior de cuatro autos”.