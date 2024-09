Corrientes Capital

Argentina venció 1-0 a Costa Rica y avanzó a octavos de final

Lunes, 9 de septiembre de 2024



Con un golazo de Kishi Núñez, el conjunto albiceleste se clasificó como uno de los mejores terceros. Se medirá ante Alemania, uno de los candidatos.



La selección argentina Sub 20 hizo historia en el Mundial femenino de la categoría: con un gol de emboquillada de Kishi Núñez desde 30 metros de distancia, superó 1-0 a Costa Rica y se clasificó a octavos de final de la competencia por primera vez. La Albiceleste terminó en el tercer escalón del Grupo F con cuatro puntos y se medirá ante Alemania, uno de los candidatos.



La derrota 6-2 ante Corea del Norte en el estreno obligó a la Albiceleste a un resultado positivo ante Países Bajos en la segunda fecha del torneo. El elenco de Christian Meloni consiguió un heroico 3-3 contra las neerlandesas después de ir dos goles abajo en el marcador y tuvo en sus manos la chance de avanzar en el certamen en la última jornada contra Costa Rica.



El conjunto albiceleste no le cedió su futuro al azar. Saltó al campo de juego decidido a asumir la iniciativa y a los 17 minutos logró romper la paridad con un golazo de Kishi Núñez, máxima anotadora del equipo (con tres): a 30 metros del arco, sacó un remate de emboquillada que superó a la arquera centroamericana: 1-0. Y el equipo fue por más. De hecho, a los 22, tras un córner desde la derecha, Weiss casi anota el segundo, pero su arremetida se fue por encima del travesaño.



En el inicio del complemento continuó la presión de las dirigidas por Christian Meloni y pudo evitar el suspenso. Por ejemplo, si convertía el centro venenoso de Núñez que Acuña no alcanzó a conectar a los 62′; o si el cabezazo de Samantha Weiss a los 63 no se encontraba con la resistencia de la portera Génesis Pérez. Luego, llegó el momento de Paulina Aprile, la guardameta del combinado nacional, que tuvo dos tapadas providenciales, y en otra la ayudó el travesaño. En base a pelotazos y empuje, Costa Rica puso en riesgo el sueño. Pero sufrir tuvo recompensa para Argentina: el jueves jugará por primera vez un choque entre las mejores 16 selecciones del planeta.



“Es un logro de las chicas, cada torneo se superaban para hacer historia; con mucha humildad, porque nos cuesta todo. El equipo estuvo a la altura. Soy muy feliz de ser el guía de ellas”, dijo un emocionado Meloni tras la gesta. “El primer tiempo jugamos muy bien, sería una locura estar entre los ocho mejores del mundo. Yo estoy acá por elección, no por descarte. Año tras año estas chicas muestran evolución”, concluyó.



Hay que tener en cuenta que es la cuarta vez en la historia que la Sub 20 femenina de Argentina disputa este torneo, con una última aparición en el 2012. Desde que se comenzó a jugar el campeonato juvenil en 2002, la Albiceleste dijo presente en 2006 (terceras en el grupo con tres puntos), 2008 (última en el grupo con un punto) y 2012 (última en el grupo sin puntos), pero en ningún caso pudo ir más allá de las zonas.



El Mundial Sub 20, que tuvo a España como última campeona en 2022, cuenta con Alemania como el país más ganador con 3 coronas junto con Estados Unidos. Detrás aparece Corea del Norte, con los títulos del 2006 y 2016. Las coreanas, además, fueron subcampeonas del 2008 y cuartas en 2014.



Formación de Argentina: Paulina Aprile; Juana Cangaro, Camila Duarte, Serena Rodríguez, Milagros Martín; Samantha Weiss, Sofía Domínguez, Margarita Giménez; Denise García Rojo, Kishi Núñez y Valentina Acuña.



Ingresaron: Luciana Pérez, Juana Fonseca.



Estadio: Metropolitano de Techo, Bogotá.



Árbitra: Fangyu Dong (China)



Asistente 1: Lijun Xie (China)



Asistente 2: Mengxiao Bao (China)



Cuarta árbitra: Casey Reibelt (Australia)



TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO F



1- Corea del Norte: 9 puntos (+15)



2- Países Bajos: 4 puntos (0)



3- Argentina: 4 puntos (-3)



4- Costa Rica: 0 puntos (-12)