Corrientes Capital

Polich: "Me gustaría que Colombi siga formando parte del nuevo proceso radicalista" Lunes, 2 de septiembre de 2024 "El candidado lo elegiremos en función de lo que la gente nos demande. En principio, debe garantizar la continuidad de una gestión exitosa", expresó el ministro Claudio Polich y ratificó su intención de continuar presidiendo el Comité UCR de Capital.

"Debe ser alguien que mire para adelante, no se puede ni se debe mirar atrás", sostuvo Polich, quien además subrayó que "me gustaría que Ricardo Colombi siga formando parte del nuevo proceso del radicalismo correntino en el gobierno".