El Huevo Acuña llegó al país para incorporarse al equipo de Marcelo Gallardo

Martes, 20 de agosto de 2024



El defensor de la selección argentina, pieza clave de la exitosa era de Lionel Scaloni, dejó el Sevilla y arribó a Argentina durante las primeras horas del martes.



El fútbol argentino tendrá otro protagonista especial a partir de las próximas horas. Otro campeón del mundo retornó al país y eligió River Plate, al igual que lo hizo Germán Pezzella días atrás. Marcos Acuña desembarcó en Argentina durante la mañana del martes con el fin de realizar los trámites correspondientes para así sumarse al equipo de Marcelo Gallardo que está en plena disputa de la Copa Libertadores.



El Millonario, que ya tenía al único campeón del mundo que militaba en el país con Franco Armani, ahora sumará al Huevo si los exámenes médicos así lo indican. El lateral-volante de 32 años lleva siete temporadas en Europa y llegará al Millonario luego de militar en el Sevilla de España. “Estoy contento de llegar a River”, manifestó el ex Racing en el aeropuerto tras arribar desde Europa.



Si bien el lunes entrenó en el elenco andaluz, no había sido parte de la plantilla Francisco Javier García Pimienta que inició su camino en La Liga de España con un empate 2-2 como visitante ante Las Palmas, algo que alimentó las versiones de su partida. Y esos rumores terminaron de confirmarse durante la mañana del martes cuando desembarcó en Ezeiza para terminar de finiquitar su arribo a la entidad de Núñez.



Otro dato que llamó la atención es que el lateral izquierdo, bicampeón de la Copa América y campeón del mundo en Qatar 2022, no formó parte de la citación de Lionel Scaloni que se difundió en las últimas horas de cara a la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia: el DT de la Albiceleste tiene como opciones para el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.



El futbolista que surgió de Ferro Carril Oeste en el 2011 y tuvo un fructífero paso por Racing, se marchó al Sporting Lisboa a mediados del 2017. En Portugal dio un salto que lo impulsó a la selección argentina, donde tuvo su estreno oficial durante ese mismo 2017 en un amistoso contra Brasil. El Huevo fue uno de los citados para el Mundial de Rusia 2018, que fue la semilla de la gestión de Scaloni que conquistó luego cuatro coronas con Acuña como una de las piezas clave en el lateral izquierdo alternando con Tagliafico.



Vale destacar que al lateral-volante por izquierda le queda apenas un año de contrato con el conjunto andaluz, y recibió varios sondeos en este mercado de pases. Una de las claves para lograr su desembarco habría sido el operativo seducción que inició Pezzella, de su grupo más cercano en la Selección. En la pasada temporada con la camiseta del Sevilla disputó 26 partidos, en los que marcó un gol (Granada) y brindó cuatro asistencias (PSV, Manchester City, Osasuna y Betis).



De esta manera, el Huevo competirá por un lugar dentro del 11 titular con Enzo Díaz (cuenta con diversos sondeos para emigrar) y Milton Casco. Acuña, de no mediar imprevistos, se convertirá en el noveno refuerzo de River Plate en esta ventana de transferencias. Anteriormente sumó a Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Franco Carboni, Felipe Peña Biafore (fue repescado de un préstamo a Lanús), Adam Bareiro, Fabricio Bustos, Pezzella y Maxi Meza (estos tres últimos fichajes se produjeron tras el anuncio de la vuelta de Marcelo Gallardo como DT).



Si bien no podrá participar del trascendental compromiso de este miércoles ante Talleres de Córdoba en el estadio Monumental en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores (en la ida el Millonario se impuso por 1 a 0 gracias a un tanto del chileno Paulo Díaz), en caso de avanzar a los cuartos el conjunto de Núñez tendrá la chance de realizar tres cambios en su lista de buena fe. Además de Acuña los otros que pujan por un lugar son Gattoni, Carboni y Peña Biafore.



Por consiguiente, Gallardo deberá resolver cuáles de los nombres faltantes podrían sumarse a partir de la siguiente fase en la nómina presentada a Conmebol. Un dato no menos es que River Plate aún trabaja a contrarreloj para sumar a otro mediocampista ofensivo de renombre.



El Millonario viene de igualar 1 a 1 en el Bosque ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional, competencia que lo ubica en el noveno lugar con 16 unidades, siete menos que el líder Huracán. Por el ámbito local volverá a tener acción este domingo 25 de agosto, cuando reciba a Newell’s.