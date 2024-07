Demichelis se despidió con un triunfo ante Sarmiento

Lunes, 29 de julio de 2024

El joven de 16 años, Franco Mastantuono, improvisó una obra magnífica que selló el 1 a 0 a favor del Millonario. El público ovacionó al entrenador que dejó su cargo en la entidad de Núñez.

¡Comenzó el partido! River y Sarmiento se ven las caras en un Monumental repleto. El público ovacionó a Martín Demichelis en su despedida



Minuto 8: River busca imponer condiciones



Los de Martín Demichelis se apoderan de la pelota ante un Sarmiento que se presentó en el Monumental con un esquema conservador.



Minuto 19: mucha intensidad en el espectáculo



Los protagonistas apuestan por la pierna fuerte. River busca una presión extrema en la salida del Verde, mientras que los de Junín apuestan por los contragolpes.





Minuto 30: River genera, pero no lastima



Transcurrida la primera media hora, el conjunto de Martín Demichelis tiene el dominio de las acciones; pero no logra concretar y el marcador se mantiene en blanco.



Minuto 40: tiro libre peligroso para River



A pesar del ángulo cerrado, Franco Mastantuono intentó sorprender a Lucas Acosta; pero la pelota se fue por encima del travesaño.



¡Final del primer tiempo!



En el último partido de Martín Demichelis al frente de River Plate, el Millonario no puede con Sarmiento. El encuentro no tiene amonestados. El entrenador recibió una calurosa ovación por parte de los hinchas.



¡Comenzó el segundo tiempo!



Los protagonistas ya están en el terreno de juego. Los entrenadores no hicieron modificaciones. El espectáculo tomó la misma tendencia de la etapa inicial, con River apelando al dominio y Sarmiento, resistiendo contra su propio arco.



Minuto 3: Santiago Simon probó de media distancia



River prueba con remates desde afuera del área, pero no logra quebrar la resistencia de Lucas Acosta.



Minuto 9: Borja no pudo con Acosta



El Colibrí recibió de Mastantuono y definió con un remate cruzado. La pelota se fue a centímetros del palo derecho del arquero. En la acción anterior, Lanzini tampoco pudo después de una gran asistencia de Simón. River empuja, pero le falta la puntada final.



Minuto 15: Demichelis suma gente en ataque



El estratega del Millonario se quiere despedir con una victoria. Reemplazó a Enzo Díaz por el juvenil Agustín Ruberto.





Minuto 17: Mastantuono se lo pierde abajo del arco



Un gran centro de Paulo Díaz encontró al atacante juvenil en el segundo palo. En plena soledad y para la sorpresa de los hombres de Sarmiento, el joven envió la pelota por encima del travesaño.



Minuto 24: Borja no puede con Acosta



El arquero vuela de palo a palo para evitar el grito del colombiano. El Colibrí hizo todo bien, pero no contaba con la destreza del arquero de Sarmiento.



Minuto 38: Movete River, movete



Desde las tribunas, los hinchas no ocultan su impaciencia. El Millonario quiere quedarse con los tres puntos, pero no encuentra la fórmula para abrir el cerrojo defensivo de Sarmiento



Minuto 42: ¡Gol de River!



Franco Mastantuono, de apenas 16 años, improvisa una magnífica obra de arte para imponer el 1 a 0 a favor del Millonario. Martín Demichelis tiene una despedida con una sonrisa. El pibe le dedicó su conquista al entrenador que lo hizo debutar en Primera.





¡Final del partido!



En una noche fría cargada de nostalgia y dramatismo, Martín Demichelis se despidió de River Plate con una victoria sobre Sarmiento de Junín. Franco Mastantuono fue el autor del único gol de la jornada, con una obra de arte perfecta en un tiro libre que dejó sin posibilidades a Lucas Acosta. La escena más conmovedora se dio cuando el pibe de 16 años le fue a dedicar su tanto al entrenador que lo hizo debutar en Primera. La Era de Micho terminó con una sonrisa en el Monumental.