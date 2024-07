Boca juega en Ecuador por la Copa Sudamericana, más Copa Argentina y el Tour de Francia

Miércoles, 17 de julio de 2024



La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas.



La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 17 de julio de 2024.



FÚTBOL



Copa Sudamericana



19 Libertad vs. Universidad Católica (E). Los 16avos de final, partido de ida. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

21.30 Barcelona de Guayaquil vs. Bragantino. Los 16avos de final, partido de ida. Dsports (610/1610 HD)

21.30 Independiente del Valle vs. Boca. Los 16avos de final, partido de ida. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)



Copa Argentina

18 Estudiantes vs. Central Córdoba, de Santiago del Estero. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)



Amistosos internacionales

12:50 Borussia Dortmund vs. Erzegebirge Aue. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

13:30 Everton vs. Salford City. Disney+



BÁSQUETBOL

NBA Summer League

22.30 Atlanta Hawks vs. Los Ángeles Lakers. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)



CICLISMO

Tour de France

7.25 La etapa 17. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD) y Disney+