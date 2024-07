El gesto de la madre de Cristiano Ronaldo y sus lágrimas tras el penal fallado

Martes, 2 de julio de 2024

CR7 rompió en llanto tras ver la angustia de su mamá en uno de los palcos. Las cámaras de televisión registraron la escena que emocionó a los fanáticos del luso



Durante el duelo entre Portugal y Eslovenia, Cristiano Ronaldo protagonizó una de las imágenes que quedarán en el recuerdo de la Eurocopa 2024. Con el partido igualado, antes de que finalizaran los 15 minutos iniciales del tiempo suplementario, la selección lusa tuvo una oportunidad inmejorable para sacar ventaja en el marcador luego de que se sancionara un penal a su favor. Sin embargo, CR7 no pudo convertir: su remate fue detenido de manera brillante por el arquero Jan Oblak.



La ocasión fallada derrumbó anímicamente al astro de 39 años y en el entretiempo del alargue sus compañeros se acercaron a animarlo, mientras las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Fue en ese momento que las cámaras de la transmisión oficial captaron una escena que conmovió a sus fanáticos: el plantel portugués se reunió a escuchar las últimas indicaciones del entrenador Roberto Martínez antes de que se reanudara el juego, pero en medio de la charla técnica el delantero del Al Nassr alzó la mirada hacia el sector de los palcos del estadio Frankfurt Arena donde se encontraba su madre, Maria Dolores dos Santos Aveiro. Al ver la tristeza de su hijo, la mujer no aguantó la angustia y se quebró; esto profundizó aún más la pena del jugador, que rompió en llanto.



“Siempre pienso en la familia. Vi a mi madre, me emocionó porque... Son momentos únicos... No puedo expresarlo con palabras”, dijo Cristiano tras el encuentro y con alivio de haber conseguido la victoria que los depositó en los cuartos de final del certamen continental. Su selección se impuso en la tanda de penales y el atacante convirtió su ejecución, realizando un gesto de disculpa a su hinchada. Fue el primero de su equipo en patear. “Había que asumir la responsabilidad. No se puede tener miedo, nunca he tenido miedo de encarar las cosas de frente. A veces acierto, a veces no, pero rendirse es algo que nunca oirán de mí”, explicó en declaraciones a RTP.



Hasta el momento en lo que va del torneo, no pudo anotar. Las estadísticas reflejan que en los cuatro partidos disputados registró ocho remates entre los tres palos, siete desviados y otros cinco que fueron bloqueador por los rivales. Por otro lado, tiene una asistencia, a Bruno Fernandes en el 3-0 ante Turquía.



El próximo rival en el camino de Portugal será Francia, que viene de vencer a Bélgica. “Vamos a tener un partido difícil. Francia es favorita a ganar esta competición, con Alemania y España, y vamos a la guerra. El equipo está bien, esto fue un plus de energía y siempre daré lo mejor con esta camiseta. Voy a hacer esto toda mi vida, llevo 20 años haciendo esto”, comentó CR7, que anunció que esta Eurocopa será la última que juegue y descartó que sus emociones tengan relación con ello: “Sin duda que es la última, claro que lo es. Pero no me emociono por eso, es por todo, por la ilusión que tengo por el juego, por la afición, por mis compañeros. No se trata de dejar el mundo del fútbol. ¿Qué más me queda por hacer o ganar? Lo más importante es la ilusión que todavía tengo por estar aquí”.



Ronaldo debutó con Portugal en 2003 y se proclamó campeón de la Euro en 2016. Además es el máximo goleador internacional de la historia, con 130 tantos. El futuro dirá si este certamen es también su última gran competición internacional, con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México a dos años de su inicio. Por lo pronto, sigue siendo titular y referente en su selección.