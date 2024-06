Argentina continúa su defensa del título este martes ante Chile Martes, 25 de junio de 2024 El conjunto de Lionel Scaloni tiene su segunda compromiso este martes en New Jersey, nada menos que ante la "Roja".

Luego del debut con victoria ante Canadá, la Selección Argentina se enfrenta este martes 25 de junio ante Chile en el marco de la segunda fecha de la Copa América 2024.



El partido se juega desde las 22 horas en el estadio el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y televisación de Telefe, la TV Pública y TyC Sports.



El conjunto de Lionel Scaloni continúa con la defensa del título que logró en Brasil 2021. Y debutó con una buena pero trabajada victoria ante Canadá con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, luego de los dos amistosos en Estados Unidos ante Ecuador y Guatemala, ambos con triunfos.



De cara al partido, y como acostumbra el DT, no quiso confirmar el equipo este lunes en la conferencia de prensa previa, aunque adelantó que sería una alineación similar a la del debut. Habría una duda por línea: el lateral izquierdo, la presencia o no de Enzo Fernández para el cambio de esquema, y quién será el "9".



Probables formaciones de Argentina vs Chile

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González o Enzo Fernández.



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas.



Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs Chile

El partido de este martes 25 de junio será transmitido por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Es decir, podrá verse a través de una opción en TV abierta.



Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. También está la opción de la app Mi Telefe.