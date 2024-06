Regatas comenzará a jugar los cuarto de final el domingo

Miércoles, 5 de junio de 2024

La Asociación de Clubes informó las fechas de los partidos correspondientes a los Playoff de la recta final de la competencia. El Remero visitará a Instituto desde las 20.



Regatas Corrientes iniciará la serie de los Playoff de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), frente a Instituto el próximo domingo, en Córdoba desde las 20. Así lo dio a conocer la Asociación de Clubes, tras informar el calendario de las partidos de la etapa final de la temporada 2023-2024 de la competencia.



La serie, al mejor de cinco partidos, continuará el martes 11 nuevamente en el estadio Angel Sandrin de la Gloria cordobesa. El tercer juego tendrá lugar en Corrientes el viernes 14. En caso de ser necesario un cuarto partido, se desarrollará nuevamente en el estadio José Jorge Contte el domingo 16. Y si la serie debe definirse en un quinto y último encuentro, tendrá lugar en Córdoba.



Con la victoria de Peñarol ante San Martín, quedaron confirmados los cruces, solo resta saber quién enfrentará a Olímpico, ya que su rival que saldrá de la definición entre Platense y Obras Basket (2-2).



Lo cierto es que Quimsa (1°), Instituto (2°), Olímpico (3°) y Boca (4°) clasificados directamente por haber terminado dentro de los cuatro primeros puestos de la tabla, esperan el desenlace para comenzar el camino de playoffs hacia el campeonato.



Ahora los cruces serán 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, en series que se jugarán al mejor de cinco partidos y con el formato de 2-2-1, comenzando en cancha del mejor posicionado. Cabe recordar que los juegos 4 y 5 de cada llave se disputarán en caso de ser necesarios.