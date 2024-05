Argentina enfrentará a Brasil por la Nations League

Jueves, 23 de mayo de 2024



El clásico se jugará en Río de Janeiro. El conjunto nacional viene de una derrota por 1 a 3 frente a Japón.



Desde las 21, se jugará el superclásico de vóley latinoamericano. Será en el estadio Maracanãzinho de Río de Janeiro, Brasil. Transmitirá ESPN, Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.



La nómina argentina la integran Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Matías Giraudo Escurra, Ezequiel Vázquez y Pablo Urchevich; los opuestos Bruno Lima, Pablo Koukartsev y Manuel Balagué; los centrales Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Gustavo Maciel, Imanol Salazar Tombion y Nahuel García; los puntas Ezequiel Palacios, Facundo Conte, Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Jan Martínez Franchi, Manuel Armoa Morel, Nicolás Méndez, Lucas Conde, Mauro Zelayeta y Germán Gómez; y los líberos Santiago Danani, Tobías Scarpa, Franco Massimino y Federico Trucco.



Fixture

Semana 1 en Río de Janeiro (Brasil)



Sábado 25, desde las 17.30 vs. Alemania.

Domingo 26, a partir de las 17.30 vs. Irán.



Semana 2 en Ottawa (Canadá)



4 de junio, desde las 17.30 vs. Estados Unidos.

6 de junio, a partir de las 21 vs. Canadá.

8 de junio a las 21 vs. Serbia.

9 de junio, a partir de las 15.30 vs. Francia.



Semana 3 en Liubliana (Eslovenia)



18 de junio a las 15.30 vs. Eslovenia.

20 de junio, a partir de las 8 vs Turquía.

21 de junio, desde las 8 vs. Polonia.

22 de junio, desde las 8 vs. Bulgaria.