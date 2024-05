Comunicaciones cierra la Fase Regular frente a Boca

Jueves, 23 de mayo de 2024

El equipo mercedeño arrastra 13 derrotas en forma consecutiva. Finalmente la dirigencia correntina decidió dar de baja Keron Deshield.



Comunicaciones jugará este jueves frente a Boca Juniors en el último partido de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Se trata de un compromiso de dos equipos que ya tienen definido su destino en la competencia. El local llega con tres derrotas en la última gira que lo hundieron al puesto 20º. Por su parte Boca viene de ganarle a San Martín en Corrientes y de esa manera se aseguró la clasificación a cuartos de final.



El partido se iniciará a las 21 horas y los árbitros serán Leonardo Zalazar, Nicolás Dana y Jorge Chávez. Será Comisionado Luis Duarte.



Comunicaciones afronta el compromiso del jueves con la mente puesta en lo que serán los juegos por la permanencia que se iniciarán en Junín el martes próximo. Por lo tanto, el técnico utilizará a los jugadores que estén en las mejores condiciones físicas para no arriesgar a ninguno pensando en la importancia que tiene mantener la categoría.



En las últimas horas se confirmó la baja de Keron Deshields, que ya no estará en el plantel.



Por su parte Boca cumplió su objetivo al ganarle a San Martín de Corrientes 72 a 64 y se metió en el Top 4. Ganó 6 partidos de los últimos 8 y será su despedida de la fase regular para volver a la competencia en la instancia de cuartos de final.



Entradas



La boletería se abrirá una hora antes y el precio de las plateas será de 2000 pesos, la popular 1500 y los jubilados abonarán $1000.