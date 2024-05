San Martín va por el pase directo a cuartos

Martes, 21 de mayo de 2024



Recibe hoy a Boca Juniors en el último juego de la fase regular. Una victoria lo dejaría entre los mejores ocho de la temporada y saltaría la Reclasificación. Desde las 21, por basquetpasstv.



San Martín regresó a los playoffs después de una temporada sin haberse metido en la postemporada y de yapa hoy puede meterse entre los mejores cuatro de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), algo que no lo hace desde la 2017-18. Por eso esta noche tendrá un juego clave, cuando reciba a Boca Juniors desde las 21 y dependiendo de si mismo para cumplir con otro objetivo.



Los dirigidos por Gabriel Revidatti se encontraron con esta chance por la racha que imprimieron en los últimos juegos, que hoy lo tiene con cuatro victorias en fila y una seguidilla positiva de haber ganado 10 de los últimos 12 juegos. San Martín está cuarto con un récord de 23 triunfos y 14 derrotas. Depende de un triunfo para confirmar su lugar entre los mejores cuatro de esta etapa clasificatoria.



Además, el rojinegro buscará seguir con la racha local que hoy lo tiene con 8 triunfos seguidos; no pierde desde el 11 de febrero, aquella noche que Ferro lo sorprendió en el "Fortín" venciéndolo por un apretado 79-81.



Y Boca llega con necesidades después de perder en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia (por un ajustado 90-85). Una victoria hoy ante San Martín lo dejaría entre los mejores cuatro de la fase, debiendo todavía un juego, el jueves visitando a Comunicaciones de Mercedes.



Correntinos y porteños jugaron a mediados de enero el primero de sus dos enfrentamientos en el estadio "Luis Conde", con victoria clara del local por 86-71. Hoy la diferencia no importa porque San Martín debe ganar para clasificarse cuarto.



Además de San Martín-Boca, la agenda de hoy tendrá los siguientes juegos: a las 21 en Oliva, Independiente vs Platense; 21:30 en el Cincuentenario de Formosa, La Unión vs Obras Basket y a las 22, en el Vicente Rosales de la Banda se enfrentan Olímpico vs Gimnasia (CR).