Julián Álvarez sumó el 16° título de su carrera Lunes, 20 de mayo de 2024 Los números de su temporada con el Manchester City y los desafíos que afrontará. El delantero, ex River Plate y campeón del mundo con la selección argentina, alcanzó su sexto festejo con el conjunto inglés desde su llegada al club.

Otro título más para el Manchester City. Otra conquista más para Julián Álvarez. A los 24 años, el joven nacido en Calchín, Córdoba, se transformó en una figura del fútbol mundial. Tras sus títulos con River Plate, alcanzó su sexto festejo con el equipo de Pep Guardiola tras la conquista de los Ciudadanos en la Premier League. El atacante no vio acción en el encuentro.



Gracias al triunfo ante West Ham por 3-1, que consolidó al City como el que más puntos sumó en la liga inglesa durante la temporada, la Araña celebró en el final de una campaña que lo tuvo como una referencia en el ataque: terminó la competición con 11 goles y nueve asistencias. Si mencionamos sus números totales en la 2023-2024, cerró el año con 53 apariciones en las que logró 19 conquistas y 13 pases gol si contamos su participación en competencias internacionales como Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, más los torneos domésticos (Community Shield, FA Cup y Carabao Cup).



En ese sentido, hay que recordar que al City y Julián todavía le resta la final de la FA Cup del próximo sábado 25 de mayo: en Wembley, los dirigidos por Pep afrontarán el clásico ante el Manchester United.



Álvarez contabiliza las coronas más importantes del mundo del fútbol como la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Copa América, el Mundial de selecciones, el Mundial de Clubes, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Premier League entre las distintas competencias que celebró con River Plate (6 títulos) Manchester City (6), y sus títulos con la selección argentina, ya sea juvenil y la mayor (4).



¿Qué se le viene para el futuro? El atacante afrontará en las próximas semanas un nuevo desafío con el combinado nacional. A partir del 20 de junio, Álvarez será uno de los 26 convocados por Lionel Scaloni para jugar la Copa América en Estados Unidos. Tras su inolvidable actuación en la Copa del Mundo de Qatar, la Araña tendrá una nueva chance de ser importante con la Albiceleste en un certamen que tendrá al seleccionado de Messi como gran candidato.



Si bien el argentino más ganador de la historia es Lionel Messi con sus 44 coronas, Julián apunta a meterse en el lote que viene detrás que tiene a Ángel Di María (34 títulos, todavía en actividad con Benfica), Carlos Tevez (31), Luis González (26) y Javier Mascherano (25), estos últimos tres ya retirados de la práctica profesional. Tiene tiempo, claro. Y es parte de un equipo como el Manchester City que, a pesar de no alcanzar esta temporada la final de la Champions League, volvió a ser el mejor de la Premier League por cuarto año consecutivo.



SUS 16 TÍTULOS



1- Copa Libertadores 2018 - River Plate

2- Copa Argentina 2019 - River Plate

3- Supercopa Argentina 2019 - River Plate

4- Recopa Sudamericana 2019 - River Plate

5- Preolímpico Sudamericano 2020 - selección argentina Sub 20

6- Liga Profesional 2021 - River Plate

7- Trofeo de Campeones 2021 - River Plate

8- Copa América 2021 - selección argentina

9- Finalíssima 2022 - selección argentina

10- Mundial de Qatar 2022 - selección argentina

11- Premier League 2023 - Manchester City

12- FA Cup 2023 - Manchester City

13- Champions League 2023 - Manchester City

14- Supercopa de Europa 2023 - Manchester City

15- Mundial de Clubes 2023 - Manchester City

16- Premier League 2024 - Manchester City