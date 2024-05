El mensaje del Kun Agüero a Riquelme : “Mario Balottelli es todo tuyo” Lunes, 20 de mayo de 2024

En medio de la consagración del Manchester City en la Premier League, el italiano aprovechó como puente a su ex compañero.

En medio de la Watch Party del Kun Agüero durante el triunfo del Manchester City 3-1 contra el West Ham United que decretó la consagración de los Ciudadanos en la Premier League, Mario Balotelli sorprendió con la confesión a su ex compañero en los Sky Blue. No porque no fuera conocida la simpatía del italiano por Boca, sino por el contexto. En poco más de un mes quedará con el pase en su poder (terminará su vínculo con el Adana Demirspor de la Superliga de Turquía). En consecuencia, sólo es necesaria la voluntad de las partes para que ese anhelo se transforme en realidad.



¿Es posible una dupla delantera galáctica entre el ex Inter y Manchester City, de 33 años, y Edinson Cavani? “Bueno, listo, si tu sueño es jugar en La Bombonera, claramente Román (Riquelme, ídolo y presidente de la institución) te tendría que llamar. O sea, los hinchas de Boca, qué más que tener a Balotelli... Sería espectacular. Vos, jugando en el fútbol argentino, sería top”, lo ensalzó el ex Independiente. “Tu estilo de juego calzaría muy bien en Boca”, añadió.



Y, acto seguido, se animó a enviarle un mensaje de voz, en vivo y en directo, a Riquelme, para proponerle el arribo de Balotelli, testigo de la operación en la pantalla de Star+. “Romi, estoy acá, viendo el City-West Ham, que está por salir campeon. Y estoy con Mario Balotelli, te cuento que su sueño es jugar en Boca. Es todo tuyo. En junio queda libre. Te paso la data como director deportivo. Abrazo, chau papá”, aguijoneó el Kun vía WhastApp.



Tan díscolo como talentoso, el atacante nacido en Palermo surgió del Inter y pasó por varias de las instituciones más poderosas de Europa, pero por sus problemas de conducta su rendimiento siempre fue inconstante. Manchester City, Milan, Liverpool Niza, Olympique de Marsella, Brescia, Monza, Sion de Suiza y Adana Demirspor disfrutaron de sus destellos: acumula más de 200 goles en su carrera, que incluye pasos por el seleccionado italiano, con el que disputó el Mundial de Brasil 2014.



¿Hay lugar en la plantilla de Diego Martínez para Balota? La dupla titular viene siendo Merentiel-Cavani. Un paso atrás surge Luca Langoni, con otras características. Y, en cuarta posición, aparece Darío Benedetto, algo retrasado en la puja, por lo que viene tomando fuerza la posibilidad de una posible partida al fútbol de México o Estados Unidos. En ese caso, se abriría un cupo.



Claro que el sueldo del delantero puede representar una traba ante una posible negociación: en Turquía percibió cinco millones de euros por temporada. ¿Aceptaría una rebaja por cumplir el sueño? En abril de 2022, Balotelli había revelado también con el Kun Agüero como confidente: “Me gusta Boca. Me gustaría jugar un día ahí. Si me llama Riquelme, yo voy”.