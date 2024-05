El misterioso retiro de Camila Giorgi: teléfonos apagados, silencio en redes y las múltiples teorías Viernes, 10 de mayo de 2024 La ítalo argentina, hija de un ex combatiente de Malvinas que emigró a Europa tras la guerra, figura como retirada oficialmente del deporte a los 32 años. Pero ella no habló, nadie sabe qué sucedió y en Italia el tema ocupa las principales portadas.

Un último posteo en redes sociales hace 53 días. Una última foto en su perfil virtual como tenista que subió poco más de tres meses atrás. Y apenas su nombre en la lista oficial de jugadoras retiradas: “Camila Giorgi - 7 de mayo 2024″. Nada más. Con apenas 32 años, 4 títulos profesionales y el destacado puesto 26° en 2018 como su mejor ascenso en el ranking, la italiana de raíces argentinas Camila Giorgi dejó el tenis. O al menos así aparece oficialmente en los organismos vinculados al tenis. Lo que nadie puede responder es todo el misterio que rodea a esta decisión y a su estricto, y ya extendido, silencio.



La noticia de lo sucedido con la tenista que llegó a cuartos de final en Wimbledon 2018 estalló en las últimas horas con un interrogante: ¿qué pasó? Y eso hasta ahora no pueden contestarlo con precisión. “Nadie la ha visto ni sabe nada de ella”, asegura la periodista Federica Cocchi en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. En el último tiempo había cambiado su número de teléfono y aquellos que intentaron contactarla se encontraron con el celular inactivo, aseguran. Lo mismo sucedió con el aparato de su padre, el argentino Sergio, su entrenador. Y el de su hermano, Amadeus, que estaba encargado de “sus relaciones públicas, las (pocas) entrevistas y algunas portadas” en la carrera de Camila. Ni siquiera hay forma de contactar a Claudia, su madre, que en su rol de artista y estilista es quien fomentaba la otra pata de la carrera de Giorgi, la de la moda.



Las señales públicas en torno a la nacida en Macerata en diciembre de 1991 ya habían comenzado este año en sus redes sociales, aunque nadie las había decodificado del todo. El 17 de enero del 2023 posteó por última vez una foto en el rol de tenista, durante una conferencia de prensa en el Australian Open, que la vio despedirse en primera ronda tras caer ante la 22° del mundo, Victoria Azarenka. Fue, de todos modos, un guiño de lo que vendría: allí promocionó su marca de ropa “Giomila”. Desde allí, 18 fotos más, todas de su vida diaria o vinculadas al modelaje, a la marca de indumentaria.



Fue el 18 de marzo pasado desde Miami, cuando escribió “random places”, la última vez que subió algo. Dos días más tarde perdió en segunda ronda del Miami Open contra la número 1 del planeta Iga Swiatek. Aquella fue su despedida activa del tenis, al menos hasta ahora. Aquella fue su última publicación, al menos hasta ahora. El diario Corriere della Sera aclara que apenas consiguió de su entorno “un mensaje vago y críptico” que aclaró, palabras más, palabras menos: “Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez”.



El tema explotó cuando su nombre figuró en la lista de jugadoras retiradas de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), el organismo que también está vinculado a los informes sobre suspensiones por amaño o dopaje. “El asunto no tiene nada que ver con el dopaje, o eso parece de momento”, afirman en el periódico italiano. Más bien, la interpretación de esta acción de Giorgi es para no incumplir con ningún examen que la pueda dejar en aprietos. Los jugadores deben informar su paradero a los entes de control para que puedan ser ubicados en caso de algún test antidopaje sorpresivo, algo que sucede habitualmente. Si no están en el lugar, pueden ser castigados. “No hay constancia de controles fallidos ni de positivos de Camila Giorgi”, aclaran en Italia.



No fue la prensa simplemente la que intentó contactar a la (ex) jugadora y a su entorno, cuando se difundió el informe de su retiro durante el Masters 1000 de Miami, la WTA fue en búsqueda de ella: “Inmediatamente intentaron llamar a la jugadora a los datos de contacto que había dejado, pero no obtuvieron respuesta. Lo mismo ocurre con Federtennis y Padel, varios intentos fracasaron”. Tathiana Garbin, flamante capitana del equipo italiano de Fed Cup, afirmó que “hace meses” que no “la veo ni sé nada de ella”. Incluso que ante cada llamado acusó una lesión en el pie. No mucho más.



Descartada la línea del dopaje, las teorías iniciales de su alejamiento intempestivo del deportivo se instalaron en las principales portadas de su país. La periodista Gaia Piccardi advierte en el Corriere que en el país retumba “el eco de una indiscreción que la habría trasladado apresuradamente al extranjero por problemas en Italia”.



Ante eso, el foco está puesto sobre una reciente acusación de Fiscalía de Vicenza en una investigación por la emisión de certificados de vacunación de Covid-19 falsos. La jugadora que ganó casi 6 millones y medio de dólares en premios a lo largo de su carrera –según la información oficial de la WTA– está en el centro de algunos rumores en el mundo del tenis como uno que indica que “tendría un importante litigio con la Agencia Tributaria y por ello habría perdió sus propias huellas junto con el resto de la familia”, pero por el momento estas tan “sólo son hipótesis”, resume la Gazzetta.



En Il Giornale Di Vicenza advirtieron durante los primeros días de marzo que el fiscal Gianni Pipeschi solicitó procesar a 25 personas en el escándalo de las supuestas vacunaciones falsas de Covid-19 y “entre los sospechosos” que el fiscal planteó iniciar el proceso de una investigación preliminar aparece una famosa cantante conocida como Madame y la tenista Giorgi, “que acabó en la investigación junto con su hermano, su madre y su padre”. Aseguran allí que tiempo atrás “se corrió la voz” que en consultorio de esta médica “se podía obtener el fatídico certificado verde sin necesidad de tomar el suero”.



En abril, durante una entrevista con Corriere, ella se defendió de estas acusaciones: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquilo, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.



En esa misma nota también habló sobre el vínculo con Argentina. Su padre, Sergio, es un ex combatiente de Malvinas que emigró a Italia a estudiar tras la guerra y se casó con Claudia, una italia. Camila nunca ocultó su amor por las raíces paternas, incluso reconoció que había estado alejada del circuito porque estaba disfrutando la tierra de su papá, que a su vez es un entrenador. “Desaparecí del tenis durante tres o cuatro meses, primero para tratarme la fascitis plantar, luego por el viaje al país de mi padre. En Argentina fue una aventura extraordinaria, un viaje importante que me reconectó con mis raíces. Vi amigos, parientes, la familia se reunió. Por una vez fui un turista”, afirmó. Incluso confesó con el periodista Danny Miche que estaba “enamorada” de Argentina y que no quería volverse tras la visita: “Le dije a mi padre: ‘Quiero vivir acá'. Ojalá que sea dentro de poco. Soy italiana, pero nunca me pude acostumbrar mucho a Europa”.



Por entonces aclaró en el medio italiano que su vida “no es sólo el deporte” y arremetió contra las versiones que ponían la lupa sobre los supuestos métodos polémicos de entrenamiento de su padre: “Mis padres me enseñaron que la vida es mucho más que tenis. La gente siempre habla de papá, dicen que me controla, que es controlador. Falso. Le dedico cada éxito, siempre me ha entrenado, creyó en mí desde el principio: se lo debo todo. No es cierto que me pida que juegue hasta los cuarenta: no tengo restricciones, la última palabra es siempre mía”.



Lo cierto es que la conmoción en Italia es absoluta. Giorgi es considerada una de las jugadoras más destacadas de la historia de ese país, la referente reciente en el circuito femenino, aunque hoy en día había caído hasta el puesto 116° tras acumular 1 año de su último título en el WTA 250 de Mérida, México. Nadie sabe qué ocurrió. Si este adiós intempestivo –al menos para el público– será para dedicarse definitivamente al mundo de la moda, del diseño. O si hay alguna motivación que nadie sepa.