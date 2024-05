Gustavo Valdés entregó premios en la Gran Cena de los Pescadores

Lunes, 6 de mayo de 2024

El gobernador Gustavo Valdés, junto al intendente de Goya, Mariano Hormaechea, acompañó la Gran Cena Show de premiación de los Pescadores, como corolario de la 47° Fiesta Nacional del Surubí.



Durante el evento, Valdés felicitó a los equipos ganadores y a todos los participantes y manifestó: "Sigamos haciendo de nuestra Fiesta uno de los eventos imprescindibles en el calendario turístico a nivel nacional y mundial".



Además, expresó en contacto con la prensa que la Fiesta es "maravillosa, todos quieren venir a Goya a vivir un evento espectacular y vamos a seguir apostando para que siga creciendo en el 2025".



La Cena se desarrolló ante una multitud, en el salón multiespacio especialmente montado en Costa Surubí, oportunidad en la cual Valdés entregó premios a pescadores destacados y, a su vez, recibió obsequios de varias barras pesqueras, quienes, al igual que la organización, le agradecieron el permanente apoyo que brinda la Provincia para con el "Mundial de Pesca".



La ocasión fue propicia para que además de los premios, se otorguen reconocimientos y distinciones a los pescadores, realizándose además el sorteo de premios.



Por su parte, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, no ocultó su satisfacción y emoción en la Cena y destacó que más allá que el tiempo jugó una mala pasada en varias jornadas, el público acompañó todas las noches en el predio, colmando el riacho Goya en la largada de lanchas que debió adelantarse el sábado por cuestiones de seguridad debido al factor climático.



"La gente estuvo siempre acompañando a los pescadores y en Costa Surubí, más de 30 mil personas estuvieron en cada noche, por lo cual el balance es altamente positivo", comentó el jefe comunal.



Seguidamente, Hormaechea afirmó que hubo un fuerte trabajo a lo largo del año ya que las expectativas eran grandes y "pudimos cumplir con las metas, sobre todo porque en el 2023 la vara había quedado bien alta".



Para el intendente, uno de los desafíos es no perder la esencia de lo que es la Fiesta. "Sabemos que algunas cuestiones hay que mejorar, apuntando a profesionalizar el trabajo. Este evento ya trascendió, no es de los goyanos solamente, es de los correntinos y está instalado en el calendario de la Argentina y el mundo", dijo al respecto.



Culminando con sus palabras, Hormaechea aseguró que la Fiesta no tiene techo y que desde "mañana ya nos ponemos a pensar en la próxima edición, porque vamos a seguir creciendo y tenemos que estar preparados para eso".



Cabe recordar que esta edición contó con récord de 1160 equipos inscriptos y alrededor de 3.500 pescadores salieron a la búsqueda del surubí mayor.



En conferencia de prensa, encabezada por el presidente de la CoMuPe, Pedro Sa, junto al fiscal general, José Lorenzón, como en cada edición al cierre del Concurso de Pesca con devolución, anunciaron los flamantes campeones mundiales de la 47° edición de la Fiesta Nacional del Surubí.



El equipo foráneo 608 – "La Siete", de la localidad de Villa Ocampo, Santa Fe, quienes obtuvieron un total de 103,20 puntos con 10 piezas capturadas, fueron aclamados como los Campeones Mundiales.



Además, en la categoría "Pieza Mayor" el Campeón fue el pescador foráneo Néstor Antonio Molo, de la localidad de Villa del Rosario, Entre Ríos con una pieza de 126 cm, representando a la barra pesquera "Los Bogueros", del equipo 535.



Desde la CoMuPe, resaltaron el rotundo éxito que representó el certamen, el compromiso de la organización en vista a las próximas ediciones y expresaron un profundo agradecimiento a los pescadores por participar.