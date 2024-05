Argentina igualó con Colombia y clasificó al Mundial Sub 20 femenino tras 12 años Viernes, 3 de mayo de 2024 El combinado Albiceleste selló su boleto para la Copa del Mundo de Colombia 2024. No participaba desde Japón 2012.

El encuentro, celebrado en el estadio Alberto Spencer de Guayaquil (Ecuador), fue una muestra de la destreza y el espíritu competitivo de ambos equipos. Las cafeteras se adelantaron con un gol de Gabriela Rodríguez a los 26 minutos, demostrando su fortaleza en el campeonato. Sin embargo, las albicelestes respondieron en la segunda mitad con un tanto de Verónica Acuña a los 62 minutos, quien logró igualar el marcador. A pesar de varias oportunidades, incluido un penal anulado por VAR en los momentos finales del partido, el marcador no se movió, dejando el resultado en un empate.





Con este resultado, el combinado argentino ha logrado una vez más asegurar su participación en el Mundial Femenino Sub-20, marcando su regreso a este prestigioso evento deportivo después de 12 años de ausencia. Argentina ha participado previamente en tres ediciones de este torneo, logrando su mejor resultado en la edición de Rusia 2006, donde finalizó en la 11ª posición. También dijeron presentes en Chile 2008 y Japón 2012, donde tampoco pudo superar la barrera de la fase de grupos y se despidió sin ganar ningún encuentro.





De esta manera, las conducidas por el director técnico Cristian Meloni retornarán a la cita máxima tras ver desde afuera lo acontecido en Canadá 2014, Papúa Nueva Ginea 2016, Francia 2018 y Costa Rica 2022 (la edición del 2020 no se realizó por la pandemia del Covid-19).





Tras cuatro presentaciones, Argentina aparece en la cuarta colocación del hexagonal final producto de una victoria, un empate y dos derrotas, superando la línea de Venezuela (3) y Perú (1). Por delante quedan Colombia y Paraguay (ambas con 7) y Brasil (12). Las de Meloni superaron a las incaicas, igualaron ante las cafeteras y sucumbieron contra las verdeamarelas y las guaraníes.



En el próximo encuentro, Argentina se medirá ante la Vinotinto el domingo 5 de mayo en el Estadio Modelo Alberto Spencer, buscando concluir su participación en el Sudamericano en una nota alta antes de enfocarse en los preparativos para el Mundial en Colombia.