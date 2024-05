El presidente de la Juventud Radical pidió la expulsión de Luis Petri

Jueves, 2 de mayo de 2024

Las diferencias son cada vez más visibles entre el grupo de dirigentes que se mantiene crítico del Presidente Javier Milei y aquellos que ofician de aliados de la Gobierno con políticas libertarias.





La Unión Cívica Radical sufre su propia interna y sigue sin hacer pie frente al Gobierno de Javier Milei. En este marco, el titular de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá protagonizó un picante cruce en redes sociales con Luis Petri, luego de solicitar a las autoridades del partido la expulsión del ministro de Defensa.



"Solicitamos la expulsión de Luis Petri de la Unión Cívica Radical", anunció Rombolá en su cuenta de X. "Estemos a la altura de su doctrina, principios y futuro. Un radicalismo sin miedo ni complejos. El primer paso es con la expulsión de Luis Petri de nuestras filas", agregó y adjuntó la solicitada que envió al titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, y al presidente del Comité Nacional del partido, Martín Lousteau.





En el documento, la Juventud Radical porteña fundamentó el pedido señalando que desde la derrota electoral el año pasado de la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri, "se hizo común la reiterada y manifiesta inconducta ética y moral" del ahora funcionario de Milei, a quien también le reprochan asumir al frente del Ministerio de Defensa "sin la previa autorización partidaria pertinente".





"La dudosa legitimidad de ejercicio de la gestión de gobierno integrada por el denunciado, respecto de la cual el Comité Nacional y el Presidente del partido se han manifestado repetidamente, describiéndola como populista, autoritaria, oportunista, corrupta, impropia e ineficiente, han consagrado a la Unión Cívica Radical como partido opositor, siendo directa, reiterada y públicamente atacada por el Presidente de la Nación, jefe directo e inmediato del Ministro Luis Petri", continuó el escrito.





A Petri le cuestionan "la pasividad ante los agravios al ex Presidente Raúl Alfonsín, a su familia, a la Unión Cívica Radical, a su historia y a su doctrina" por parte de Milei. "Merecen el rechazo total del pueblo radical y ameritan su expulsión de nuestro partido", insistió el sector del radicalismo netamente opositor.





Al ministro le critican también "su ejercicio activo en contra del progreso de nuestra Nación en materia de Derechos Humanos": "Primero, en una especie de grotesco homenaje a la contribución de la Unión Cívica Radical por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 20 de marzo de 2024, Luis Petri designó en la dirección nacional de Inteligencia Estratégica Militar a Marcos Consentía, partícipe del golpe carapintada a Raúl Alfonsín realizado en Villa Martelli, en 1988. Asimismo, el 12 de abril de este año, desmanteló al Equipo de Relevamiento y Análisis documental (ErYA), que desde hace catorce años trabajaba sobre los archivos de las Fuerzas Armadas, tenía facultades para requerir legajos y documentación, y respondía a requerimientos de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad, como traición principal".



"No se debe mantener en las filas del partido a quien integra un gobierno que no cumple la ley, extorsiona al poder legislativo y al poder judicial, coaccionando a los gobernadores, desprecia nuestro legado partidario, doctrina, tradiciones e ideario. Todo ello, mientras sume en la pobreza intelectual, material y moral a los argentinos; condenando a las presentes y futuras generaciones a una Argentina rendida a poderes enquistados", enfatiza el furibundo documento solicitando la expulsión del ministro.



"Los hechos y causas invocadas anteriormente son de público conocimiento, gravedad manifiesta, y constituyen prueba suficiente para la expulsión partidaria inmediata del denunciado por su conducta ética, anormalidad institucional grave e inhabilidad moral", concluye la solicitud.



No es la primera vez que Rombolá arremete contra Petri. Lo hizo también el año pasado luego que el dirigente radical apoyara públicamente a Milei luego de quedar con Bullrich fuera del balotage.



La respuesta de Petri y la chicana del presidente de la Juventud Radical



Tras enterarse del pedido para que sea echado de las filas de la UCR, el ministro de Defensa salió al cruce de Rombolá y cuestionó: "¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista?"



"No, te pedimos la expulsión porque traicionaste todos y cada uno de los principios, la historia y el futuro del radicalismo. Y te damos la Libertad de que puedas afiliarte al partido que mejor te representa, ¿Qué más querés? Otro día me agradecés. Saludos", replicó Rombolá quien luego chicaneó al ministro: "Anda pa’ LLA, bobo". La frase es la que inmortalizó Lionel Messi en el Mundial de Qatar, pero con una particularidad: las siglas en mayúscula representan al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.